Швеция лидирует в медальном зачете, Антон Смольский принес белорусам первую медаль пекинских Игр

В сегодняшней индивидуальной гонке на 20 км 25-летний уроженец Копыльского района отлично распределил силы на дистанции и был абсолютно точен на всех четырех огневых рубежах. Антона Смольского опередил только французский биатлонист Кентен Фийон Майе.

Медальный зачет возглавляет команда Швеции, у которой 6 наград (4 золота, 1 серебра, 1 бронзы). На второй позиции Нидерланды — 7 (3, 3, 1), третье и четвертое места делят сборные Китая и Германии, у которых по 5 медалей (3, 2, 0). Олимпийская дружина Беларуси находится на 18-м месте. На пьедестал пекинских Игр уже поднимались представители 22 стран.