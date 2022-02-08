Финские хоккеистки разгромили россиянок в заключительном матче этапа ОИ
ПЕКИН, 8 фев — РИА Новости. Женская сборная Финляндии по хоккею обыграла команду России в заключительном матче группового этапа на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.
ПЕКИН, 8 фев — РИА Новости. Женская сборная Финляндии по хоккею обыграла команду России в заключительном матче группового этапа на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.
Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу финок. В составе победительниц отличились Санни Рантала (10-я минута), Мишель Карвинен (19), Еннийна Нюлунд (28), Миннамари Туоминен (31) и Сюзанна Тапани (32).
Команда Финляндии заняла итоговое третье место в турнирной таблице группы A, набрав 3 очка. Россиянки с 3 очками завершили групповой этап на четвертой строчке.