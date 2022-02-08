Российская фигуристка Валиева попала на обложку The Wall Street Journal
Одна из крупнейших американских деловых газет The Wall Street Journal разместила фотографию российской фигуристки Камилы Валиевой на обложке номера за вторник, 8 февраля.
Одна из крупнейших американских деловых газет The Wall Street Journal разместила фотографию российской фигуристки Камилы Валиевой на обложке номера за вторник, 8 февраля.
В дебютном выступлении в Пекине-2022 15-летняя Валиева выиграла золото в командном турнире и стала первой фигуристкой в истории, исполнившей прыжок в четыре оборота на Олимпийских играх. Валиевой также принадлежат мировые рекорды по баллам за короткую (больше 90) и произвольную (185) программы, а также по общему количеству баллов (больше 272) на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).
«Российская фигуристка творит олимпийскую историю с квадом», — сообщается в заголовке The Wall Street Journal над фото Валиевой. В подписи к фото отмечается особая роль спортсменки в победе сборной России в командном турнире. После первого дня в общем соревновательном зачете лидировали американцы, однако по итогам выступления Валиевой во второй день российская команда обошла США на два балла и с этого момента больше не отдавала преимущества.
По соседству с публикацией о Валиевой на обложке The Wall Street Journal размещены новости бизнеса с заметкой о том, что президент США Джо Байден обещает остановить работу газопровода «Северный поток-2» в случае нападения России на Украину.
Прокатом Валиевой на олимпийском командном турнире восхитился также американский актер Алек Болдуин. Он разместил видео выступления фигуристки в своем аккаунте в Instagram и написал пост со словами благодарности за «душераздирающую красоту».