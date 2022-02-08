Российская фигуристка Валиева попала на обложку The Wall Street Journal

В дебютном выступлении в Пекине-2022 15-летняя Валиева выиграла золото в командном турнире и стала первой фигуристкой в истории, исполнившей прыжок в четыре оборота на Олимпийских играх. Валиевой также принадлежат мировые рекорды по баллам за короткую (больше 90) и произвольную (185) программы, а также по общему количеству баллов (больше 272) на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Российская фигуристка творит олимпийскую историю с квадом», — сообщается в заголовке The Wall Street Journal над фото Валиевой. В подписи к фото отмечается особая роль спортсменки в победе сборной России в командном турнире. После первого дня в общем соревновательном зачете лидировали американцы, однако по итогам выступления Валиевой во второй день российская команда обошла США на два балла и с этого момента больше не отдавала преимущества.

По соседству с публикацией о Валиевой на обложке The Wall Street Journal размещены новости бизнеса с заметкой о том, что президент США Джо Байден обещает остановить работу газопровода «Северный поток-2» в случае нападения России на Украину.