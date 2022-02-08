Клебо прокомментировал решение Большунова пропустить спринт на Олимпиаде в Пекине

Во вторник Клебо победил в спринте свободным стилем, Большунов в день гонки отказался выходить на старт, чтобы лучше восстановиться после победы в скиатлоне.

«Моя план остается прежним — пробежать здесь все шесть гонок, — сказал Клебо. — Посмотрим, сегодня я пока наслаждаюсь моментом, а окончательное решение приму завтра. Что касается Большунова, то он пропустил гонку сегодня, а я — в воскресенье, когда, можно сказать, прошел только половину дистанции. То есть мы в одинаковом положении».