Саночница Иванова выиграла историческую медаль для России. Ее обвиняли в допинге и лишали серебра Сочи-2014
А сегодня Татьяна взяла бронзу.
А сегодня Татьяна взяла бронзу.
Когда на предолимпийском ЧЕ-2010 18-летняя Татьяна Иванова сенсационно завоевала золото, многие посчитали это случайностью. Мол, до Сигулды не доехали немки Анке Вишневски, Натали Гайзенбергер и Татьяна Хюфнер — лучшие саночницы мира того времени. Когда же через месяц в Ванкувере Татьяна проиграла бронзовой Гайзенбергер лишь 8 сотых, стало понятно: в санях появилась новая топовая спортсменка.
Полноценное мировое признание Иванова получит уже в 2012-м, взяв два золота ЧЕ и два серебра ЧМ. В олимпийском Сочи Татьяну считали одним из главных претендентов на медали, но в личном турнире россиянка стала только 7-й. Зато в командных соревнованиях Иванова вместе с Альбертом Демченко и Александром Денисьевым/Владиславом Антоновым праздновала серебро — отобрать у тех немцев золото было практически нереально.
В следующем цикле Иванова закрепилась в мировой элите, продолжила брать медали крупных турниров, однажды совсем немного не дотянулась до Хрустального глобуса. Но вместо спокойной подготовки к Пхенхчану Татьяну вызвали на заседание комиссии Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой сочинских допинг-проб. Итог — обвинение в нарушении антидопинговых правил, аннулирование результатов Игр-2014 и пожизненное отстранение от Олимпиады.
Иванова подала апелляцию, через полтора месяца Спортивный арбитраж ее полностью удовлетворил. Но в Пхенчхан Иванову так и не пригласили.
Новый цикл — новые победы, первое в карьере золото чемпионата мира и еще вице-чемпионство в общем зачете. Однако сезон 2021/22 для Татьяны мог закончиться еще на старте: на ноябрьском этапе Кубка мира Иванова упала в эстафете и получила травму. Вердикт врачей — трещина и повреждение связок, минимум месяц на восстановление. «На что я ответила: “У меня максимум месяц”. Я настроена на быстрое восстановление, чтобы скорее вернуться в строй», — сказала Татьяна.
Вернувшись на трассу, Иванова взяла две медали в Сигулде и начала готовиться к Олимпиаде. Вместе с ней в состав сборной вошли Виктория Демченко и Екатерина Катникова.
Катникова выбыла из борьбы уже в первой попытке, во второй отсеилась Демченко. А Иванова все заезды провела ровно и выиграла бронзу — первую в историю наших женских саней!
Владимир Афанасьев