Россия лишилась места в топ-5 по итогам четвертого дня Олимпиады-2022
Российские спортсмены опустилась на седьмое место с десятью медалями после четвертого дня на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает корреспондент Vesti.kz.
Российские спортсмены опустилась на седьмое место с десятью медалями после четвертого дня на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает корреспондент Vesti.kz.
Команда из России выиграла очередные бронзовые медали, ведь призерами турнира стали сноубордист Вик Уайлд, лыжник Александр Терентьев и Татьяна Иванова в соревнованиях по санному спорту, но конкуренты были успешнее.
Лидером медального зачета остается Швеция (4−1−1), у которых уже четыре высшие награды. Далее идут Нидерланды (3−3−1), а в компанию к Китаю (3−2−0) поднялась Германия (3−2−0), благодаря успеху Натали Гайзенбергер в санном спорте.
До трех золотых медалей довела число побед Норвегия (3−1−4) после выигрыша Йоханнеса Клебо в спринте. Что же касается России (2−3−5), то помимо Германии ее подвинула Италия (2−4−1). Второе первое место этой делегации принесли керлингисты Стефания Константини и Амос Мозанер.