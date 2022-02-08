Россия лишилась места в топ-5 по итогам четвертого дня Олимпиады-2022

Команда из России выиграла очередные бронзовые медали, ведь призерами турнира стали сноубордист Вик Уайлд, лыжник Александр Терентьев и Татьяна Иванова в соревнованиях по санному спорту, но конкуренты были успешнее.

Лидером медального зачета остается Швеция (4−1−1), у которых уже четыре высшие награды. Далее идут Нидерланды (3−3−1), а в компанию к Китаю (3−2−0) поднялась Германия (3−2−0), благодаря успеху Натали Гайзенбергер в санном спорте.