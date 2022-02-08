Чемпион Сочи Елистратов побежит коронку, хоккеисты начнут защиту титула: главное об Олимпиаде 9 февраля
Все, что нужно знать о среде.
Все, что нужно знать о среде.
Сегодня сборная России выиграла три бронзовых награды, на данный момент это седьмое место в командном зачете.
Завтрашний день многомедальным быть не обещает, но интересные сюжеты все равно есть.
Горные лыжи, керлинг, фристайл, хоккей, санный спорт, лыжное двоеборье, шорт-трек, сноуборд.
6 комплектов наград в шести видах спорта.
Утром по Москве начнутся первые попытки горнолыжниц, от России выступят Анастасия Горностаева, Екатерина Ткаченко и Полина Мельникова. Чуть позже стартует женская квалификация в сноуборд-кроссе, здесь болеем за Кристину Пауль, Марию Васильцову, Екатерину Локтеву-Загорскую и Александру Паршину.
В 10:00 начнется лыжное двоеборье, Россию представят Вячеслав Барков, Артем Галунин и Самир Мастиев. Затем свой первый матч проведут хоккеисты — в 11:40 наша сборная сыграет против Швейцарии. В 14:00 путь к медалям начнут прокладывать шорт-трекисты Денис Айрапетян, Семен Елистратов и Даниил Ейбог, девушки же проведут квалификационные забеги на 1000 м (Анна Вострикова, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова) и постараются отобраться в эстафетный финал.
Завершится соревновательный день спусками в санях-двойках (Андрей Богданов/Юрий Прохоров, Александр Денисьев/Владислав Антонов) и сессией в керлинге — Россия встретится с США.
Из шести вторничных финалов самые реальные шансы на медаль у России в шорт-треке и санях. Полуторку Семен Елистратов называет своей любимой дистанцией, на ней он выиграл большинство своих титулов. В санях-двойках наши парни редко заезжают на подиумы, но даже в этом сезоне у обоих дуэтов были медали.
Владимир Афанасьев