«Это не спорт, а господство мерзости». В Канаде утверждают, что женскому хоккею не место на Олимпиаде

Конечно, женский хоккей — это зрелище особое, к которому у консервативной мужской публики двойственное отношение. Без сомнения, в женском хоккее куда сильнее развито неравенство в уровне между фаворитами, которыми являются сборные Канады и США, и всеми остальными. Но чтобы канадцы, где игра с шайбой — национальное достояние, так критиковали олимпийский турнир среди женщин — ради этого стоило ждать Пекин-2022.

«Есть только США и Канада. Остальные — корм и месиво для бронзы»

Поразительно, но с критикой женского хоккея выступила женщина. Обозреватель канадского издания Toronto Star Рози Диманно опубликовала очень резкую колонку, в которой обрушилась на существующие в женском хоккее порядки, озаглавив это «Почему женскому хоккею не место на Олимпийских играх».

Претензии Диманно сводятся к следующему. В двух первых матчах в Пекине сборная Канады одержала разгромные победы над Швейцарией и Финляндией с общим счетом 23:2 и потрясающими цифрами бросков в створ (118 — 44).

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"Это не спорт. Это господство мерзости. И здесь действительно нечему радоваться. Разгромы можно и нужно смаковать за их исключительность. Когда бомбардиры громят вратаря, у которого случился плохой вечер, а команда наслаждается отличным сезоном, это здорово. Но это не должно быть постоянной темой, особенно на Олимпиаде, которая преподносится как якобы лучший турнир на планете.

Есть только две страны, которые могут играть в хоккей на элитном уровне среди женщин. Именно поэтому Канада и США неизменно борются за золото. Все остальные — это корм, месиво для бронзы. И для Олимпиады этого явно мало. Пусть меня распнут за мое мнение, но женскому хоккею не место на Олимпийских играх. Это легкая, дешевая медаль, которую невозможно сравнить с золотом норвежцев в лыжах или ямайских спринтеров на стометровке. Это лишь некоторое подобие соревнования, к тому же разрыв в уровне явно увеличивается.

Канада разгромила финскую команду, которая была третьей в мире, взяв бронзу четыре года назад. Четыре канадки занимают первые места в списке лучших бомбардиров. Счет 11:1 — самый крупный для Финляндии с момента дебюта женского хоккея на Играх в 1998 году. Что здесь веселого? У большинства стран нет желания развивать и культивировать у себя эту игру. У финнов нет достаточного резерва хоккеисток, чтобы заменить тех, кто закончил карьеру", — злилась журналистка в своей публикации.

В ее словах много горькой правды, хотя огромному количеству людей эти строчки пришлись очень сильно не по душе.

«Вы действительно написали эти слова в 2022 году? И считаете, что наш путь к олимпийскому золоту — это дешевка? Вы совершенно не представляете, как работают эти женщины, как они борются за справедливость в спорте», — отметила четырехкратный олимпийский чемпион Каролин Уэллетт.

«Эта статья — выстрел в зубы тем, кто посвятил свою жизнь развитию женского хоккея», — добавила канадская певица Тара Слоун.

Борьба за гендерный паритет

Однако цифры говорят сами за себя. Если убрать матч США — Канада (2:4), то за три первых матча в Пекине женская сборная Канады забросила за 3 игры 29 шайб, почти по 10 за одну встречу. Канадки близки к тому, чтобы побить рекорд по количеству голов за Олимпиаду (48), установленный в 2010 году.

Так ли уж плохо доминирование двух стран в женском хоккее? Он появился в программе Олимпиад на исторических Играх в 1998 году в Нагано, и с тех пор сделал огромные шаги вперед. Да, канадки и американки пока наголову сильнее всех. Но в мужском хоккее были аналогичные периоды доминирования Канады и СССР, когда никто из оппонентов не мог близко подобраться, и лишь изредка к медалям высшего достоинства пробивались чехи или шведы. К отмене мужского хоккея тогда никто не призывал, хотя схему розыгрыша чемпионатов мира регулярно меняли, а чтобы избежать доминирования Советского Союза ввели систему плей-офф.

"В Пекине в женском турнире соревнуются 10 стран. Возможно, чехи или русские продемонстрируют достойное выступление. Россия проиграла США 0:5, хотя сражалась изо всех сил, а соотношение бросков в створ было 62 — 12. Конечно, финал будет между канадками и американками, и Канада будет хотеть мести за поражение в Пхенчхане. Честно говоря, меня тошнит от этого мифологизированного соперничества, когда все остальные проигрывают.

Президент ИИХФ сказал, что женский хоккей никогда не уберут из программы Олимпиады. В пользу того, чтобы оставить как есть, говорит стремление МОК к гендерному паритету. Сейчас количество участников-женщин на Олимпиаде равняется 45%. Уберите многочисленные хоккейные команды — и это примерно равное соотношение мгновенно разрушится", — резюмировала Рози Диманно.

Ей не откажешь в мужестве высказывать такую резкую точку зрения в лакированном западном обществе. Но все же это выглядит слишком радикальной мерой, которая способна погубить те положительные перемены, которые были достигнуты за последние 20 лет.