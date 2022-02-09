Оптимизма перед Олимпиадой меньше, чем четыре года назад. Предпосылок к победе России мало

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
4
1
4
2Швеция
4
1
2
8Россия
2
3
5
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Женщины. Финал
Линдси Джакобеллис
Хло Трапеш
Мерьета Одайн
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Женщины. 2-я попытка
Петра Влгова
Катарина Линсбергер
Венди Хольденер
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Мужчины. Финал
Бирк Рууд
Колби Стивенсон
Хенрик Харлаут
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Натали Гайзенбергер
Анна Беррайтер
Татьяна Иванова
Результаты
Керлинг
Микст. Финал
Италия
Норвегия
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Мужчины. Финал
Йоханнес Клебо
Федерико Пеллегрино
Александр Терентьев
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Женщины. Финал
Юнна Сундлинг
Майя Дальквист
Джессика Диггинс
Результаты
Коньки
1 500 м. Мужчины. Финал
Кьелд Нейс
Томас Крол
Ким Мин Сок
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Мужчины. 20 км
Кантен Фийон-Майе
Антон Смольский
Йоханнес Бе
Результаты
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Финал
Бенжамин Карл
Тим Мастнак
Вик Уайлд
Результаты
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом. Женщины. Финал
Эстер Ледецка
Даниэла Ульбинг
Глория Котник
Результаты
Керлинг
Микст. Матч за 3-е место
Швеция
Великобритания
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Мужчины
Маттиас Майер
Райан Кокрен-Сигль
Александр Килде
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Женщины. Финал
Элин Гу
Тесс Ледо
Матильда Гремо
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Мужчины. Финал
Рэнь Цзивэй
Ли Вэньлун
Лю Шаоан
Результаты
Прыжки с трамплина
Смешанные командные соревнования. Микст. Финал
Словения
Россия
Канада
Результаты
Шорт-трек
500 м. Женщины. Финал
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Ким Бутен
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км
Дениза Херманн
Анаис Шевалье-Буше
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Коньки
1 500 м. Женщины. Финал
Ирен Вюст
Михо Такаги
Антуанетта де Йонг
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Женщины. 2-я попытка
Сара Хектор
Федерика Бриньоне
Лара Гут-Бехрами
Результаты
Расписание событий
Хоккей. Мужчины. Группа B
11:40скороРоссияШвейцария
Двоеборье. Мужчины
14:00скороК-90 + 10 км. Мужчины. Гонка
Шорт-трек. Мужчины
14:00скоро1 500 м. Мужчины. Четвертьфинал
Шорт-трек. Женщины
14:00скоро1 000 м. Женщины. Квалификация
Шорт-трек. Женщины
14:00скоро3 000 м. Женщины. Полуфинал
Шорт-трек. Мужчины
14:30скоро1 500 м. Мужчины. Полуфинал
Шорт-трек. Мужчины
14:30скоро1 500 м. Мужчины. Финал
Керлинг. Мужчины. Сессия 1
15:05скороДанияКанада
Керлинг. Мужчины. Сессия 1
15:05скороСШАРоссия
Керлинг. Мужчины. Сессия 1
15:05скороНорвегияШвейцария
Керлинг. Мужчины. Сессия 1
15:05скороКитайШвеция
Санный спорт. Мужчины
15:20скороДвойка. Мужчины. 1-й заезд
Хоккей. Мужчины. Группа B
16:10скороЧехияДания
Санный спорт. Мужчины
17:00скороДвойка. Мужчины. 2-й заезд
Керлинг. Женщины. Сессия 1
10.02скороВеликобританияШвейцария
Керлинг. Женщины. Сессия 1
10.02скороДанияКитай
Керлинг. Женщины. Сессия 1
10.02скороШвецияЯпония
Керлинг. Женщины. Сессия 1
10.02скороРоссияСША
Скелетон. Мужчины
10.02скороМужчины. 1-й заезд
Сноуборд. Женщины
10.02скороХаф-пайп. Женщины. Финал
08:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Оптимизма перед Олимпиадой меньше, чем четыре года назад. Предпосылок к победе России мало

Старт хоккейного турнира — сегодня.

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Источник: Спорт-Экспресс

Сборная России сама себе отрезала все пути к отступлению. Только золото может оправдать серию неоднозначных шагов, которые были сделаны кураторами и руководством национальной команды за несколько последних месяцев.

Досрочное прекращение регулярного чемпионата КХЛ, двухнедельный сбор в Новогорске за закрытыми дверями, отдельный чартер для перелета хоккейной делегации в Пекин, возможность выбирать окончательный состав без оглядки на реальные достижения игроков и общественное мнение, минимум критики в СМИ — менеджменту и тренерам грех жаловаться на созданные для них условия. У этих людей есть все необходимые рычаги управления, и никто по рукам их не бьет.

История с отцеплением Кузьменко, его сомнительными травмами и якобы неправильным отношением к делу получилась скандальной. Но сюжет был полностью написан внутри сборной и к внешним силам отношения не имеет.

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Раз вы самостоятельно умудрились путаными объяснениями из прозаической ситуации сделать почти вселенскую драму, то свалить вину на остальных уже никак не получится. Предыдущее руководство национальной команды лично я с ностальгией не вспоминаю. Странных кадровых решений, лоббирования личных интересов и порой настоящего самодурства там хватало с лихвой.

С организационными моментами дела у Романа Ротенберга и его окружения были отработаны лучше, чем у Ильи Ковальчука. Но это дело наживное при должном желании. В остальном политика нового штаба мало отличается от той, что была раньше, и на данный момент не может считаться прорывом. Не этого ждали после перемен и назначения Алексея Жамнова.

Положительные моменты тоже есть, но для первого места на Олимпиаде их маловато. Готовность выходить к журналистам и отвечать на любые вопросы — черта сильных духом людей. Игровой стиль от нового главного тренера и его ассистентов, вспоминая собственные впечатления от матчей на Кубке Первого канала, показался современным и привлекательным. Без привязки к конкретному результату выдавать это за достижение не торопился бы.

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Стартовые позиции перед хоккейным турниром в Пекине хуже, чем четыре года назад. Тогда от россиян тоже ждали только первого места. Для этой задачи имелись все ресурсы. Сейчас общая картина менее убедительная. В нынешнем составе есть семь олимпийских чемпионов Пхенчхана-2018, но этот козырь слишком иллюзорный, чтобы считать его определяющим.

На турнире четырехлетней давности Шипачева после первой игры против словаков отправили в запас до конца турнира без ущерба для финального результата. Сейчас это безоговорочно лучший игрок КХЛ и главная надежда сборной России в атаке. У меня нет уверенности, что с тех пор центрфорвард прибавил. Из игроков на вырост в команде есть пара интересных молодых защитников — Никишин и Минулин. К ним можно добавить Грицюка и Воронкова, хотя казанский нападающий в нынешнем сезоне остановился в развитии.

Во времена Пхенчхана чистого таланта в сборной России было заметно больше. Заслуженные ветераны Дацюк и Ковальчук, в расцвете находился Гусев, который сейчас не столь ярок, блистал Капризов, полезно действовали будущие энхаэловцы Гавриков, Зуб и Барабанов. Во вратарской линии Шестеркин и Сорокин сидели за опытным Кошечкиным без шансов потеснить его с позиции первого номера. Не имею ничего против нынешней вратарской бригады, но объективно ее уровень ниже.

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Тренерский штаб сборной России на фоне конкурентов сомнителен и в силу опыта, и в плане квалификации. Сергей Гончар причастен к двум Кубкам Стэнли, но его роль в победах «Питтсбурга» была скромной. Он даже не стоял на скамейке. Алексей Кудашов — вдумчивый, интересный специалист, но без очевидных достижений.

Алексей Жамнов и Сергей Федоров в качестве серьезных фигур в тренерском деле тянут на студентов. Для реальной борьбы за золото должно сойтись очень много факторов. Предпосылок к этому на данный момент немного.

Гол Гусева в финале Пхенчхана-2018 спас не только сборную Россию от позора, но и сохранил на несколько лет вперед утвердившийся на тот момент уклад в отечественном хоккее.

В противном случае все могло быть по-другому — роль КХЛ имела все шансы вырасти, а значение ФХР уменьшилось бы. От результата на нынешней Олимпиаде, наверное, тоже будет многое зависеть. Но представить, в каком направлении развернется весь процесс и кто выиграет, сейчас невозможно.

Какие-то стабильность и предсказуемость гарантированно останутся только в случае защиты титула. В обратном случае всегда всплывет неубиваемый аргумент — «четыре года назад взяли золото, а сейчас не смогли», и вероятность новой серии подковерной войнушки на самых верхах возрастет.

Михаил Зислис

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XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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