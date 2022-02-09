Первый тренер Смольского: Антон покорил ту вершину, о которой давно мечтал

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Антон Смольский стал серебряным призером в индивидуальной гонке ОИ.

«Мне всегда нравился его характер: он был упорный и трудолюбивый. Пришел и твердо сказал: “Я хочу заниматься”. Все тренировки честно отрабатывал, ни одной не пропустил и никогда ни на что не жаловался. Всегда у Антона было рабочее настроение. Все это привело к такому грандиозному результату: от уроков физкультуры — до олимпийской вершины, — рассказал Анатолий Сенюк и признался, что Антон был и остается для него сыном. — Тяжело говорить, но моего сына не стало в раннем возрасте. Они с Антоном были одногодки. Поэтому этот мальчик стал мне родным. Не зря ведь говорится: настоящий тренер будто папа с мамой».

Анатолий Сенюк продолжает учить будущих чемпионов в родном для олимпийского призера Копыле. Тренер до сих пор хранит первые лыжи Антона Смольского и некоторые из его наград. «Помню, спустя время выписал на него одну пару новых лыж, а нам в магазине вторую просто так подарили. Потому что он уже тогда был известным — выигрывал республиканские соревнования, — поделился первый тренер обладателя олимпийского серебра. — Всегда внимательно слушал все мои советы и рекомендации. Интересовался разными новшествами: от экипировки до питания спортсменов. Всегда стремился быть первым, и у него это отлично получалось».

Тренер признался: несмотря на то, что сейчас болеет коронавирусом, он внимательно следил за всей гонкой, видел, как Антон закрывает мишени и не мог скрыть эмоции.

«Когда мы сегодня созвонились, первое, что сказал: “Я тобой очень горжусь”. Он покорил ту вершину, о которой давно мечтал. Я пожелал ему не останавливаться, знаю: он может больше и сделает это. Верю в него! — со слезами радости сказал тренер. — Он трудяга еще тот. Даже когда куда-то едет на отдых, все равно берет с собой роллеры, чтобы тренироваться».