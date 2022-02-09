Норвежский фристайлист Рууд стал олимпийским чемпионом в биг-эйре

Рууду 21 год, он впервые завоевал медаль на Олимпийских играх, в 2019 году норвежец стал серебряным призером чемпионата мира в слоупстайле.

Сборная Норвегии вышла в лидеры медального зачета Олимпиады в Пекине, спортсмены команды завоевали четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды. Второе место занимает сборная Швеции (4−1−2), третье — команда Нидерландов (3−3−1), российская команда располагается на седьмой строчке (2−3−5). По общему числу медалей лидируют россияне (10), следом идут норвежцы (9), шведы, нидерландцы, итальянцы и австрийцы (все — по 7).