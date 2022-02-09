Норвежский фристайлист Рууд стал олимпийским чемпионом в биг-эйре
ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Норвежский фристайлист Бирк Рууд завоевал золотую медаль в дисциплине «биг-эйр» на Олимпийских играх в Пекине.
ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Норвежский фристайлист Бирк Рууд завоевал золотую медаль в дисциплине «биг-эйр» на Олимпийских играх в Пекине.
Победитель показал результат 187,75 балла. Второе место занял американец Колби Стивенсон (183,00), третье — швед Хенрик Харлаут (181,00). Россияне в данной дисциплине не выступали.
Рууду 21 год, он впервые завоевал медаль на Олимпийских играх, в 2019 году норвежец стал серебряным призером чемпионата мира в слоупстайле.
Сборная Норвегии вышла в лидеры медального зачета Олимпиады в Пекине, спортсмены команды завоевали четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды. Второе место занимает сборная Швеции (4−1−2), третье — команда Нидерландов (3−3−1), российская команда располагается на седьмой строчке (2−3−5). По общему числу медалей лидируют россияне (10), следом идут норвежцы (9), шведы, нидерландцы, итальянцы и австрийцы (все — по 7).
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.