Олимпиада в Пекине: в каких видах спорта белорусы выступят в среду

Белорусская легкоатлетка Мария Шканова выступит в слаломе. Для нее это уже четвертая Олимпиада. На Играх 2014 и 2018 годов она была на 29 и 28 местах. Решающая вторая попытка выступления Шкановой состоится в 8:45 по минскому времени.

Без участия белорусских атлетов в Пекине сегодня определят чемпионов и призеров в соревнованиях по фристайлу (мужчины, биг-эйр), сноуборду (женщины, кросс), шорт-треку (мужчины, 1500 м), лыжному двоеборью (мужчины), санному спорту (мужчины, двойки).

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Первая медаль белорусов на ОИ-2022

Белорусский биатлонист Антон Смольский во вторник, 8 февраля, завоевал серебряную награду в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине.

Это третья медаль в истории белорусского мужского биатлона на Играх. Первая была у Алексея Айдарова в Нагано-1998 (бронза), вторая — у Сергея Новикова в Ванкувере-2010 (серебро).

Таким образом, до этого момента мужская биатлонная сборная не приносила наград с главного старта четырехлетия на протяжении 12 лет.

Белорусская сборная в Пекине

На текущих Играх сборную Беларуси в биатлоне, фристайле (лыжная акробатика), горнолыжном спорте, лыжных гонках, конькобежном спорте и фигурном катании представляют 29 атлетов.

Правда, из-за коронавируса сборная потеряла трех представителей лыжных гонок. Положительные результаты на коронавирус зафиксированы у Анастасии Кирилловой, Анны Королевой и Александра Воронова.