«Просто позвольте Китаю забрать все медали». Мир в ужасе от судейства в шорт-треке на Олимпиаде

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
4
1
4
2Швеция
4
1
2
8Россия
2
3
5
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Женщины. 2-я попытка
Петра Влгова
Катарина Линсбергер
Венди Хольденер
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Мужчины. Финал
Бирк Рууд
Колби Стивенсон
Хенрик Харлаут
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Натали Гайзенбергер
Анна Беррайтер
Татьяна Иванова
Результаты
Керлинг
Микст. Финал
Италия
Норвегия
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Мужчины. Финал
Йоханнес Клебо
Федерико Пеллегрино
Александр Терентьев
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Женщины. Финал
Юнна Сундлинг
Майя Дальквист
Джессика Диггинс
Результаты
Коньки
1 500 м. Мужчины. Финал
Кьелд Нейс
Томас Крол
Ким Мин Сок
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Мужчины. 20 км
Кантен Фийон-Майе
Антон Смольский
Йоханнес Бе
Результаты
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Финал
Бенжамин Карл
Тим Мастнак
Вик Уайлд
Результаты
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом. Женщины. Финал
Эстер Ледецка
Даниэла Ульбинг
Глория Котник
Результаты
Керлинг
Микст. Матч за 3-е место
Швеция
Великобритания
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Мужчины
Маттиас Майер
Райан Кокрен-Сигль
Александр Килде
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Женщины. Финал
Элин Гу
Тесс Ледо
Матильда Гремо
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Мужчины. Финал
Рэнь Цзивэй
Ли Вэньлун
Лю Шаоан
Результаты
Прыжки с трамплина
Смешанные командные соревнования. Микст. Финал
Словения
Россия
Канада
Результаты
Шорт-трек
500 м. Женщины. Финал
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Ким Бутен
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км
Дениза Херманн
Анаис Шевалье-Буше
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Коньки
1 500 м. Женщины. Финал
Ирен Вюст
Михо Такаги
Антуанетта де Йонг
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Женщины. 2-я попытка
Сара Хектор
Федерика Бриньоне
Лара Гут-Бехрами
Результаты
Фигурное катание
Командный турнир. Микст. Итог
Россия
США
Япония
Результаты
Расписание событий
Сноуборд. Женщины
10:50скороБорд-кросс. Женщины. Финал
Двоеборье. Мужчины
11:00скороК-90 + 10 км. Мужчины. Прыжок
Хоккей. Мужчины. Группа B
11:40скороРоссияШвейцария
Двоеборье. Мужчины
14:00скороК-90 + 10 км. Мужчины. Гонка
Шорт-трек. Мужчины
14:00скоро1 500 м. Мужчины. Четвертьфинал
Шорт-трек. Женщины
14:00скоро1 000 м. Женщины. Квалификация
Шорт-трек. Женщины
14:00скоро3 000 м. Женщины. Полуфинал
Шорт-трек. Мужчины
14:30скоро1 500 м. Мужчины. Полуфинал
Шорт-трек. Мужчины
14:30скоро1 500 м. Мужчины. Финал
Керлинг. Мужчины. Сессия 1
15:05скороДанияКанада
Керлинг. Мужчины. Сессия 1
15:05скороСШАРоссия
Керлинг. Мужчины. Сессия 1
15:05скороНорвегияШвейцария
Керлинг. Мужчины. Сессия 1
15:05скороКитайШвеция
Санный спорт. Мужчины
15:20скороДвойка. Мужчины. 1-й заезд
Хоккей. Мужчины. Группа B
16:10скороЧехияДания
Санный спорт. Мужчины
17:00скороДвойка. Мужчины. 2-й заезд
Керлинг. Женщины. Сессия 1
10.02скороВеликобританияШвейцария
Керлинг. Женщины. Сессия 1
10.02скороДанияКитай
Керлинг. Женщины. Сессия 1
10.02скороШвецияЯпония
Керлинг. Женщины. Сессия 1
10.02скороРоссияСША
09:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Просто позвольте Китаю забрать все медали». Мир в ужасе от судейства в шорт-треке на Олимпиаде

Корейские болельщики требуют отозвать сборную своей страны из Пекина и бойкотировать Игры-2022.

Наверх
Источник: Reuters

Сборная Южной Кореи подала протест в Международный союз конькобежцев, а также намерена обратиться в МОК и в Спортивный арбитражный суд в связи с ненормальной ситуацией с судейством в турнире по шорт-треку в Пекине-2022. После трех видов программы у китайских конькобежцев здесь две золотых и одна серебряная медаль — пока это самый успешный для хозяев Игр вид спорта. При этом корейцам, признанным законодателям мод в шорт-треке, не досталось ни одной из девяти разыгранных наград. И некоторые из поражений оказались, прямо скажем, скандальными. Среди пострадавших от странных судейских решений также спортсмены из Венгрии, России, США и Канады. «Просто позвольте Китаю забрать все медали», — прокомментировала происходящее одна из сеульских газет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Неловко, что приходится наблюдать такую мерзость

Все началось в субботу, когда сборная Китая не попала в финал в смешанной эстафеты и подала по этому поводу протест. В нем говорилось, что спортсмены из США и России нарушили правила, помешав хозяевам правильно передать эстафету. Протест удовлетворили — американцы и россияне получили дисквалификацию, а китайцы были отправлены в финал, где завоевали золото. Сборные США и России тогда не стали поднимать шума, но восьмикратный чемпион мира кореец Квак Юн Ги в интервью агентству Yonhap заявил, что ему стыдно за происшедшее.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Я смотрел этот заезд со своими молодыми коллегами, и мне было очень неловко из-за того, что им приходится наблюдать такую мерзость, — отметил титулованный спортсмен. — Я подумал: «Неужели ради золотой медали для хозяев требуются такие циничные решения?». Уверен, что в той эстафете надо было снимать и команду США, и представителей Китая. Голландские конькобежцы, которые смотрели трансляцию вместе со мной, сказали то же самое.

На главный повод для недовольства дали, конечно, результаты полуфинала на дистанции в 1000 метров, который состоялся в понедельник. В том забеге дисквалифицированы оба корейских претендента на золото — чемпионы мира Хван Дэ Хон и Ли Джун Со, занявшие в своих полуфиналах первое и второе места. В частности, Хвана обвинили в том, что он зацепил колено китайского соперника. Данное наказание позволило выйти в финал сразу трем китайцам. Два из них — Жэнь Цзывэю и Ли Вэньлуну — по итогам соревнований заняли первое и второе места. Такой поворот привел корейцев в ярость — они убеждены, что судейство было предвзятым, и их спортсмены не касались конкурентов на трассе. Однако Международный союз конькобежцев отклонил все протесты — по действующим правилам подобная дисквалификация не может быть оспорена.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хаос на льду

Характерно, что в финале Жэнь Цзывэй и Ли Вэньлун тоже победили в крайне спорной ситуации. Первым в том забеге финишировал представитель Венгрии Шандор Лю Шаоан. Однако венгерский китаец-полукровка получил предупреждение и штраф, что отбросило его на третье место. И он еще должен сказать спасибо за бронзу, поскольку четвертым в том финале стал У Дацзин из Китая, и теоретически весь подиум на мужской «тысяче» мог стать китайским. Шандор действительно толкался на льду с Жэнем, но многие болельщики убеждены, что контакт с соперником инициировал китаец, и именно ему следовало выписать дисквалификацию. Но протест венгерской стороны тоже отклонили.

Во время загрузки произошла ошибка.

В женском забеге на 500 метров китайцы остались без медалей, но тоже вляпались в скандал. Фань Кэсинь из китайской сборной в четвертьфинале зацепила на вираже ограничительный конус, который попал в конек канадке Элисон Чарльз. Представительница Канады в результате этого удара упала, влетела в борт и сошла с дистанции. Судьи изучили данный эпизод и допустили Чарльз в полуфинальную гонку. Но за нарушение правил внезапно дисквалифицировали не Фань Кэсинь, а другую канадку — Флоранс Брюнелль. «Хаос на льду», — так прокомментировала инцидент телекомпания CBC. Правда, здесь глобальная справедливость в итоге восторжествовала, и Фань была снята с соревнований в полуфинале.

Во время загрузки произошла ошибка.

Локальная проблема

Конечно, в контактном шорт-треке очень часто случаются спорные эпизоды, но так, чтобы судейство явно было повернуто в одну сторону, причем с целью отдать должное принимающей стороне — это точно нехороший тренд. На фоне происходящего ужаса корейская телекомпания SBS показала сюжет под названием «10 худших моментов мошенничества со стороны Китая» — он тоже вызвал большой резонанс в мире шорт-трека. Корейский комитет по спорту и Олимпийским играм (KSOC) заявил, что намерен искать справедливости в Спортивном арбитражном суде (CAS). И даже не с целью вернуть потерянные медали, а для того, чтобы «предотвратить несправедливость» в будущем.

— Я считаю, что все наши спортсмены боролись честно, и я на самом дели именно они являются победителями, — отметил глава делегации Южной Кореи в Пекине Юн Хон Гын, добавив, что его страна потребовала встречи с Международным олимпийским комитетом, чтобы остановить беспредел на соревнованиях. По словам Юн Хон Гына, в дальнейшем корейская делегация намерена протестовать еще более жестко.

— Как руководитель делегации я искренне извиняюсь и прошу прощения у болельщиков, — подчеркнул Юн Хон Гын. — Фейр-плей является важнейшей основой спорта. Но судьи на площадке — это еще не всё. Судьи — это весь мир, который следит за Играми.

На фоне скандала корейские болельщики даже начали озвучивать идею отозвать свою сборную из Пекина и бойкотировать Олимпиаду. При этом официальный представитель МОК Марк Адамс, отвечая на вопрос о судейском произволе в шорт-треке, отметил, что это проблема является локальной, и не требует вмешательства организаторов Игр.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сегодня в турнире по шорт-треку будут разыграны медали у мужчин на дистанции 1500 метров. Одним из претендентов на награды считается россиянин Семен Елистратов, бронзовый призер последнего чемпионата мира и Олимпиады-2018 именно в этой дисциплине. В четвертьфинале у него не будет соперников из Китая, но в одном забеге с нашим лидером побежит Хван Дэ Хон — тот самый, который возмущался инцидентом в смешанной эстафете. От сборной Китая в соревнованиях заявлены Сунь Лун (олимпийский чемпион в смешанной эстафете), Тяньи Чжан (призер молодежного чемпионата мира и Юношеской Олимпиады) и Жэнь Цзывэй (победивший в Пекине-2022 в забеге на 1000 метров благодаря скандалу со спортсменом из Венгрии).

Олег Шамонаев

 Россия — чемпион по переходам спортсменов в другие страны. Кто перед Олимпиадой в Пекине менял гражданство?
Украинский фигурист объяснил в интервью россиянам, почему не хочет общаться на русском языке
Главные темы
Россия стартует на хоккейном турнире. Предпосылок к победе мало
«Просто отдайте Китаю все медали». Мир в шоке от судейства на ОИ
Пять причин, почему Камила Валиева – гениальная фигуристка
Кажется, карьера Устюгова близится к закату
СМИ: награждение фигуристов перенесли из-за проблем России с допинг-тестом
Валиева отсутствует на тренировке российских фигуристок на ОИ в Пекине
Первый тренер Смольского: Антон покорил ту вершину, о которой давно мечтал
Олимпиада в Пекине: в каких видах спорта белорусы выступят в среду
Норвежский фристайлист Рууд стал олимпийским чемпионом в биг-эйре
Лыжник Клебо рассказал о нервном срыве перед спринтом на ОИ-2022
«Я не выдержу». Лыжник Устюгов не готов к еще одному олимпийскому циклу
«Это не спорт, а господство мерзости». В Канаде утверждают, что женскому хоккею не место на Олимпиаде
Чемпион Сочи Елистратов побежит коронку, хоккеисты начнут защиту титула: главное об Олимпиаде 9 февраля
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
Кадр дня
Двукратный чемпион Игр в Сочи Виктор Уайлд мчится к бронзе Пекина
Нашему фигуристу угрожают смертью фанаты Ханю. А церемония награждения россиян отменена
Русских хоккеисток разгромили третий раз за Олимпиаду. И теперь это даже не Канада или США
Саночница Иванова выиграла историческую медаль для России. Ее обвиняли в допинге и лишали серебра Сочи-2014
Россия лишилась места в топ-5 по итогам четвертого дня Олимпиады-2022
Клебо прокомментировал решение Большунова пропустить спринт на Олимпиаде в Пекине
Губерниев: Антон Смольский продолжил традицию белорусов попадать в призеры индивидуальных гонок на ОИ
Финские хоккеистки разгромили россиянок в заключительном матче этапа ОИ
Российская фигуристка Валиева попала на обложку The Wall Street Journal
Викторина
Необычные факты об Олимпийских играх
Швеция лидирует в медальном зачете, Антон Смольский принес белорусам первую медаль пекинских Игр
«Меня здесь вообще могло не быть». Герой спринта Терентьев был на грани непопадания в Пекин
Российскую лыжницу Степанову очень возмутили слова Путина: «Мне было обидно»
Андрей Падин: Таким хладнокровным Смольского я еще не видел
«Играть в масках? Для меня это тупость». Фазель — о матче Финляндии и России
Саночница Иванова принесла России десятую медаль Олимпиады в Пекине
Вяльбе назвала медаль Терентьева «вишенкой на торте» на фоне неудач Устюгова и Непряевой
Итальянские керлингисты выиграли золото Олимпиады в дабл-миксте
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
16Пекин-2022: лучшие кадры 8 февраля
16Одиночники откатали короткую программу
10Олимпиада в Пекине: все чемпионы 8 февраля
16Пекин-2022: лучшие кадры 7 февраля
9Олимпиада в Пекине: все чемпионы 7 февраля
15Пекин-2022: лучшие кадры 6 февраля
6Олимпиада в Пекине: все чемпионы 6 февраля
13Пекин-2022: лучшие кадры 5 февраля
6Олимпиада в Пекине: все чемпионы 5 февраля
84Открытие Олимпиады 2022
Сборная России опустилась на седьмое место в медальном зачете: итоги дня
Церемонию награждения российских фигуристов на Олимпиаде перенесли
Лыжники Большунов и Терентьев выступят в командном спринте на Олимпиаде в Пекине
Конькобежец Трофимов обратился к психологу после четвертого места на Олимпиаде в Пекине
Российский лыжник Терентьев выиграл бронзу в спринте на Олимпиаде
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
Столичный крытый стадион
Иностранцы назвали цирком первую медаль России на ОИ в прыжках с трамплина
Промах Цветкова — новый грустный эпос нашего биатлона (как у Шипулина в Сочи). В деталях разбираемся, что помешало взять золото
Драчев: Российским биатлонистам надо брать пример с белоруса Смольского
Финская лыжница сломала палку в борьбе с Венг и пришла к финишу в слезах
Белорус Егор Шпунтов не сумел пробиться в четвертьфинал лыжного спринта на ОИ
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь