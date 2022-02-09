Валиева отсутствует на тренировке российских фигуристок на ОИ в Пекине
Российские фигуристки Александра Трусова и Анна Щербакова вышли на дневную тренировку на Олимпиаде в Пекине, передает корреспондент Sport24 Константин Лесик.
Российские фигуристки Александра Трусова и Анна Щербакова вышли на дневную тренировку на Олимпиаде в Пекине, передает корреспондент Sport24 Константин Лесик.
Также на занятии присутствуют тренеры Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков. Чемпионка ОИ-2022 в командном турнире Камила Валиева отсутствует.
Напомним, что 7 февраля Валиева также пропустила тренировку. В произвольной программе командного турнира Камила стала первой фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх.
15 февраля женщины-одиночницы представят свои короткие программы. С произвольными номерами фигуристки выступят 17 февраля.
Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля. На данный момент сборная России занимает 7-е место в медальном зачете.