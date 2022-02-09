Восьмое место в зачете и первая победа в хоккее: итоги дня на Олимпиаде

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Первым чемпионом среды в Пекине стал норвежский фристайлист Бирк Рууд, выигравший золото в дисциплине биг-эйр. Серебро завоевал американец Колби Стивенсон, бронзовым призером стал швед Хенрик Харлаут.

Неожиданный скандал разразился с завершившимся 7 февраля командным турниром фигуристов. По сообщениям СМИ, церемония награждения победителей (Россия — 1-е место, США — 2-е, Япония — 3-е) задерживается из-за подозрительной допинг-пробы одного из российских фигуристов. Сообщается, что проба была взята у спортсмена в межсоревновательный период. Информация о том, какое вещество и у кого из фигуристов было обнаружена, пока отсутствует. Международный Олимпийский комитет (МОК) ведет разбирательство.

Словацкая горнолыжница Петра Вльгова завоевала золото в слаломе. Серебро выиграла австрийка Катарина Линсбергер, бронза у швейцарки Венди Хольденер. Россиянки Екатерина Ткаченко, Анастасия Горностаева и Полина Мельникова заняли 31-е, 33-е и 36-е места соответственно.

Американка Линдси Джейкобеллис стала олимпийской чемпионкой в сноуборд-кроссе. Серебро досталось француженке ХлоеТреспеш, бронзовым призерам стала канадка Мариетта Один. Российские сноубордистки Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская и Кристина Пауль выбыли из борьбы за медали в ⅛ финала, Александра Паршина завершился выступления в ¼ финала.

Мужская сборная России по хоккею с победы стартовала в олимпийском турнире. Подопечные Алексея Жамнова со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) обыграли команду Швейцарии. Автором единственной шайбы стал Антон Слепышев.

Представитель Германии Винценц Гайгер завоевал золото в двоеборье. Серебряным призером стал норвежец Йорген Граабак, бронза досталась австрийцу Лукасу Грайдереру. Российские двоеборцы Вячеслав Барков, Артем Галунин и Самир Мастиев заняли 38-е, 39-е и 40-е места.

Российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 метров. Еще один россиянин Денис Айрапетян занял 12-е место, Даниил Ейбог выбыл из борьбы в ¼ финала. Олимпийским чемпионом стал представитель Южной Кореи Тэ Хон Хван, серебро у канадца Стивена Дюбуа.

В соревнованиях на двухместных санях золото Олимпиады выиграла немецкая команда Тобиас Вендль и Тобиас Артль. Серебро завоевала еще одна немецкая двойка Тони Эггерт и Саша Бенекен. Бронзовыми призерами стали саночники из Австрии Томас Штой и Лоренц Коллер. Российские дуэты Александр Денисьев/Владислав Антонов и Андрей Богданов/Юрий Прохоров заняли 8-е и 10-е места соответственно.

По итогам дня сборная России опустилась на одну позицию в медальном зачете и теперь занимает восьмое место. На счету российских спортсменов 11 медалей: 2 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых.

Со всеми результатами соревнований вы можете ознакомиться здесь.

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