СМИ: награждение фигуристов перенесли из-за проблем России с допинг-тестом

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По информации источника, в ситуации задействованы Олимпийский комитет России (ОКР) и международные антидопинговые организации. Изначально церемония награждения должна была состояться во вторник. Позже ее перенесли на неопределенный срок.

В среду руководитель пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что перенос церемонии награждения призеров командного турнира Олимпиады «связан со срочной ситуацией, потребовавшей юридических консультаций». Он добавил, что МОК сообщит дополнительную информацию позднее в среду.