Поцелованная Богом. 5 причин, почему Камила Валиева — гениальная фигуристка

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
4
1
4
2Швеция
4
1
2
8Россия
2
3
5
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Женщины. 2-я попытка
Петра Влгова
Катарина Линсбергер
Венди Хольденер
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Мужчины. Финал
Бирк Рууд
Колби Стивенсон
Хенрик Харлаут
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Натали Гайзенбергер
Анна Беррайтер
Татьяна Иванова
Результаты
Керлинг
Микст. Финал
Италия
Норвегия
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Мужчины. Финал
Йоханнес Клебо
Федерико Пеллегрино
Александр Терентьев
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Женщины. Финал
Юнна Сундлинг
Майя Дальквист
Джессика Диггинс
Результаты
Коньки
1 500 м. Мужчины. Финал
Кьелд Нейс
Томас Крол
Ким Мин Сок
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Мужчины. 20 км
Кантен Фийон-Майе
Антон Смольский
Йоханнес Бе
Результаты
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Финал
Бенжамин Карл
Тим Мастнак
Вик Уайлд
Результаты
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом. Женщины. Финал
Эстер Ледецка
Даниэла Ульбинг
Глория Котник
Результаты
Керлинг
Микст. Матч за 3-е место
Швеция
Великобритания
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Мужчины
Маттиас Майер
Райан Кокрен-Сигль
Александр Килде
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Женщины. Финал
Элин Гу
Тесс Ледо
Матильда Гремо
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Мужчины. Финал
Рэнь Цзивэй
Ли Вэньлун
Лю Шаоан
Результаты
Прыжки с трамплина
Смешанные командные соревнования. Микст. Финал
Словения
Россия
Канада
Результаты
Шорт-трек
500 м. Женщины. Финал
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Ким Бутен
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км
Дениза Херманн
Анаис Шевалье-Буше
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Коньки
1 500 м. Женщины. Финал
Ирен Вюст
Михо Такаги
Антуанетта де Йонг
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Женщины. 2-я попытка
Сара Хектор
Федерика Бриньоне
Лара Гут-Бехрами
Результаты
Фигурное катание
Командный турнир. Микст. Итог
Россия
США
Япония
Результаты
Расписание событий
Сноуборд. Женщины
10:50скороБорд-кросс. Женщины. Финал
Двоеборье. Мужчины
11:00скороК-90 + 10 км. Мужчины. Прыжок
Хоккей. Мужчины. Группа B
11:40скороРоссияШвейцария
Двоеборье. Мужчины
14:00скороК-90 + 10 км. Мужчины. Гонка
Шорт-трек. Мужчины
14:00скоро1 500 м. Мужчины. Четвертьфинал
Шорт-трек. Женщины
14:00скоро1 000 м. Женщины. Квалификация
Шорт-трек. Женщины
14:00скоро3 000 м. Женщины. Полуфинал
Шорт-трек. Мужчины
14:30скоро1 500 м. Мужчины. Полуфинал
Шорт-трек. Мужчины
14:30скоро1 500 м. Мужчины. Финал
Керлинг. Мужчины. Сессия 1
15:05скороДанияКанада
Керлинг. Мужчины. Сессия 1
15:05скороСШАРоссия
Керлинг. Мужчины. Сессия 1
15:05скороНорвегияШвейцария
Керлинг. Мужчины. Сессия 1
15:05скороКитайШвеция
Санный спорт. Мужчины
15:20скороДвойка. Мужчины. 1-й заезд
Хоккей. Мужчины. Группа B
16:10скороЧехияДания
Санный спорт. Мужчины
17:00скороДвойка. Мужчины. 2-й заезд
Керлинг. Женщины. Сессия 1
10.02скороВеликобританияШвейцария
Керлинг. Женщины. Сессия 1
10.02скороДанияКитай
Керлинг. Женщины. Сессия 1
10.02скороШвецияЯпония
Керлинг. Женщины. Сессия 1
10.02скороРоссияСША
10:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Поцелованная Богом. 5 причин, почему Камила Валиева — гениальная фигуристка

Безграничным талантом ученицы Тутберидзе восхищаются даже в Голливуде. Чем же вызваны бесконечные оды в адрес Камилы?

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Источник: Reuters

Камила Валиева — главная сенсация Олимпийских игр в Пекине. Ей всего 15 лет, и на Олимпиаде она выступает впервые, но её безграничным талантом и гениальностью уже восхищаются голливудские актёры.

Кажется, Камила — лучшее, что случалось с женским одиночным, да и фигурным катанием в целом. Но чем же вызваны бесконечные оды и гимны, посвящаемые ей? В чём её уникальность и превосходство над остальными фигуристками? Пора разобраться.

«Душераздирающая красота для этого мира»

Золотые медали и чемпионские титулы Камиле прочили ещё три года назад, когда она даже не владела элементами ультра-си, но и без них поражала воображение своим невероятным катанием. А стоило ей усложниться, как стало понятно, что хрупкая длинноногая девочка станет одной из главных фавориток будущих Олимпийских игр. Так и случилось. Сегодня о чудесной российской фигуристке говорят все. Её выступление в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине привело в невероятный восторг весь мир. Китайские болельщики назвали юную спортсменку феей, сошедшей с небес, а звезда американского кино Алек Болдуин сравнил катание Валиевой с искусством, которое разрывает душу своей красотой.

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«Я люблю Олимпиады, потому что даже в столь удручающие времена планета замирает, чтобы с трепетом смотреть, как спортсмены (и артисты!) вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира в исполнении одного человека. Песня. Поэма. Портрет. Посвятить свою (в случае Валиевой пока маленькую) жизнь этому искусству… Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок — душераздирающую красоту для этого мира», — написал Болдуин в своём «инстаграме».

Такие комплименты Камиле и хвалебные отзывы о ней неслучайны. Она действительно уникальная фигуристка, опережающая время и соединяющая в своём катании то, что у других одиночниц мы наблюдаем лишь по отдельности.


У Камилы, что называется, полный пакет, а ещё целый список рекордов, которые она регулярно обновляет, повышая и без того, на первый взгляд, недостижимую планку.

Причина № 1. Потрясающая растяжка и гибкость

Когда маленькая Камила Валиева только начинала свой путь в фигурном катании, она параллельно занималась художественной гимнастикой и балетом. Продолжалось это недолго: её мама хотела, чтобы дочь выбрала что-то одно, и девочка предпочла станку и булавам коньки. Но полученные на балете и гимнастике навыки не потеряла, и они очень помогли ей в дальнейшей спортивной карьере. Главным образом это касалось растяжки и гибкости: Камиле не требовалось дополнительно тянуться, чтобы делать красивые спирали и бильман. Они получались у неё безупречно, а первые тренеры юной фигуристки вовсю использовали этот козырь и вставляли в её программы затяжки, переводы ног и другие фишки, недоступные её подругам по катку.

Посмотрите, как однажды в детстве Камила каталась в образе балерины: изображала прекрасного лебедя в белой пачке. Запись этой программы сейчас очень популярная в интернете, остаться равнодушным к 9-летней девочке, пушинкой скользящей по льду, невозможно.

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Повзрослевшая Камила ещё более хороша. Вращение в поперечном шпагате стало её фирменным элементом, который каждый раз завораживает, будто видишь его впервые. Бильман повторяет полный продольный шпагат, а так высоко и легко удерживать ногу на выезде из прыжков, как это делает Камила, не способна ни одна фигуристка.

Причина № 2. Тройной аксель и квады в одном флаконе

На сегодняшний день Камила Валиева — единственная взрослая фигуристка, которая выполняет тройной аксель и четверные прыжки в одной программе. Русская ракета Александра Трусова и то пока не может соединить в своей произвольной квады с трикселем, хотя давно и упорно тренирует прыжок в три с половиной оборота. Камила же очень быстро дополнила свои четверные тулупы и сальхов тройным акселем и теперь демонстрирует судьям и зрителям полное разнообразие технического арсенала.

Причина № 3. Фантастические рекорды

Едва выйдя во взрослые, Валиева стала бить один рекорд за другим. Разделавшись с рекордами Трусовой и Косторной по набранным в короткой, произвольной и обеих программах баллам, она продолжила превосходить свои же достижения.

Только вдумайтесь: на этапе Гран-при в Сочи она набрала 185,29 балла за произвольную и 272,71 балла в общем зачёте. А на чемпионате Европы —90,45 балла за короткую программу. Просто запредельные цифры! И это не потолок. Для Камилы, возможно, его вообще не существует, особенно если учесть, что первые рекорды она установила, не обладая ещё ни одним взрослым титулом.

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Причина № 4. Высочайшие компоненты

Будучи юниоркой, Валиева уже могла похвастаться благосклонностью судей: для девочки с безупречными движениями и красивейшими прыжками не жалко высоких компонентов. На взрослых стартах эта тенденция не изменилась, Камила превзошла во второй оценке даже действующую чемпионку мира Анну Щербакову. Сложилась уникальная ситуация, когда дебютантка взрослых стартов обыгрывает более опытных конкуренток не только техникой, но и компонентами. Алине Загитовой в своё время приходилось рассчитывать, прежде всего, на технику.

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Причина № 5. Баланс технической и художественной составляющих

Камила Валиева — та фигуристка, которая при сложнейшем контенте не теряет эстетичности катания. Она не ездит от прыжка к прыжку, а творит на льду искусство, не позволяет отдыхать себе на вращениях и дорожках — делает всё по высшему разряду. Камила доказала, что возможно прыгать ультра-си и сохранять художественную целостность. Ей не приходится отдавать все силы на четверные и тройной аксель, чтобы потом с трудом докатывать программу. Нет, её запаса энергии хватает до самого конца.

«Все спортсменки Этери Георгиевны в чём-то талантливы. Но Камила отличается тем, что у неё есть всё. Она и хорошо прыгает, и хорошо скользит, и вторая оценка есть, и вращения туда же. Очень важно, что у неё есть все качества, которые нужны в наше время. Это и женственность катания, и прыжки сложные — ультра-си. Когда она катает программу, то следит за всем. Бывает такое, что есть хорошие прыжки, но на вращениях спортсмен, как говорится, “отдыхает”. А Камила отличается тем, что у неё ни к чему не придраться. Всё сделано “с иголочки”. Это очень подкупает и судей, и зрителей. Сейчас Камила — уникальная и самая универсальная фигуристка», — отметила серебряный призёр чемпионата мира Алёна Леонова.

Дарья Кирюхина

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Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
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