Поцелованная Богом. 5 причин, почему Камила Валиева — гениальная фигуристка

Камила Валиева — главная сенсация Олимпийских игр в Пекине. Ей всего 15 лет, и на Олимпиаде она выступает впервые, но её безграничным талантом и гениальностью уже восхищаются голливудские актёры.

Кажется, Камила — лучшее, что случалось с женским одиночным, да и фигурным катанием в целом. Но чем же вызваны бесконечные оды и гимны, посвящаемые ей? В чём её уникальность и превосходство над остальными фигуристками? Пора разобраться.

«Душераздирающая красота для этого мира»

Золотые медали и чемпионские титулы Камиле прочили ещё три года назад, когда она даже не владела элементами ультра-си, но и без них поражала воображение своим невероятным катанием. А стоило ей усложниться, как стало понятно, что хрупкая длинноногая девочка станет одной из главных фавориток будущих Олимпийских игр. Так и случилось. Сегодня о чудесной российской фигуристке говорят все. Её выступление в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине привело в невероятный восторг весь мир. Китайские болельщики назвали юную спортсменку феей, сошедшей с небес, а звезда американского кино Алек Болдуин сравнил катание Валиевой с искусством, которое разрывает душу своей красотой.

«Я люблю Олимпиады, потому что даже в столь удручающие времена планета замирает, чтобы с трепетом смотреть, как спортсмены (и артисты!) вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира в исполнении одного человека. Песня. Поэма. Портрет. Посвятить свою (в случае Валиевой пока маленькую) жизнь этому искусству… Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок — душераздирающую красоту для этого мира», — написал Болдуин в своём «инстаграме».

Такие комплименты Камиле и хвалебные отзывы о ней неслучайны. Она действительно уникальная фигуристка, опережающая время и соединяющая в своём катании то, что у других одиночниц мы наблюдаем лишь по отдельности.





У Камилы, что называется, полный пакет, а ещё целый список рекордов, которые она регулярно обновляет, повышая и без того, на первый взгляд, недостижимую планку.

Причина № 1. Потрясающая растяжка и гибкость

Когда маленькая Камила Валиева только начинала свой путь в фигурном катании, она параллельно занималась художественной гимнастикой и балетом. Продолжалось это недолго: её мама хотела, чтобы дочь выбрала что-то одно, и девочка предпочла станку и булавам коньки. Но полученные на балете и гимнастике навыки не потеряла, и они очень помогли ей в дальнейшей спортивной карьере. Главным образом это касалось растяжки и гибкости: Камиле не требовалось дополнительно тянуться, чтобы делать красивые спирали и бильман. Они получались у неё безупречно, а первые тренеры юной фигуристки вовсю использовали этот козырь и вставляли в её программы затяжки, переводы ног и другие фишки, недоступные её подругам по катку.

Посмотрите, как однажды в детстве Камила каталась в образе балерины: изображала прекрасного лебедя в белой пачке. Запись этой программы сейчас очень популярная в интернете, остаться равнодушным к 9-летней девочке, пушинкой скользящей по льду, невозможно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZnxq-Go7av/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZnxq-Go7av/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZnxq-Go7av/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Championat.com / Чемпионат (@championat_com)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Повзрослевшая Камила ещё более хороша. Вращение в поперечном шпагате стало её фирменным элементом, который каждый раз завораживает, будто видишь его впервые. Бильман повторяет полный продольный шпагат, а так высоко и легко удерживать ногу на выезде из прыжков, как это делает Камила, не способна ни одна фигуристка.

Причина № 2. Тройной аксель и квады в одном флаконе

На сегодняшний день Камила Валиева — единственная взрослая фигуристка, которая выполняет тройной аксель и четверные прыжки в одной программе. Русская ракета Александра Трусова и то пока не может соединить в своей произвольной квады с трикселем, хотя давно и упорно тренирует прыжок в три с половиной оборота. Камила же очень быстро дополнила свои четверные тулупы и сальхов тройным акселем и теперь демонстрирует судьям и зрителям полное разнообразие технического арсенала.

Причина № 3. Фантастические рекорды

Едва выйдя во взрослые, Валиева стала бить один рекорд за другим. Разделавшись с рекордами Трусовой и Косторной по набранным в короткой, произвольной и обеих программах баллам, она продолжила превосходить свои же достижения.

Только вдумайтесь: на этапе Гран-при в Сочи она набрала 185,29 балла за произвольную и 272,71 балла в общем зачёте. А на чемпионате Европы —90,45 балла за короткую программу. Просто запредельные цифры! И это не потолок. Для Камилы, возможно, его вообще не существует, особенно если учесть, что первые рекорды она установила, не обладая ещё ни одним взрослым титулом.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZqeUjuMl5Y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZqeUjuMl5Y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZqeUjuMl5Y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Championat.com / Чемпионат (@championat_com)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Причина № 4. Высочайшие компоненты

Будучи юниоркой, Валиева уже могла похвастаться благосклонностью судей: для девочки с безупречными движениями и красивейшими прыжками не жалко высоких компонентов. На взрослых стартах эта тенденция не изменилась, Камила превзошла во второй оценке даже действующую чемпионку мира Анну Щербакову. Сложилась уникальная ситуация, когда дебютантка взрослых стартов обыгрывает более опытных конкуренток не только техникой, но и компонентами. Алине Загитовой в своё время приходилось рассчитывать, прежде всего, на технику.

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Причина № 5. Баланс технической и художественной составляющих

Камила Валиева — та фигуристка, которая при сложнейшем контенте не теряет эстетичности катания. Она не ездит от прыжка к прыжку, а творит на льду искусство, не позволяет отдыхать себе на вращениях и дорожках — делает всё по высшему разряду. Камила доказала, что возможно прыгать ультра-си и сохранять художественную целостность. Ей не приходится отдавать все силы на четверные и тройной аксель, чтобы потом с трудом докатывать программу. Нет, её запаса энергии хватает до самого конца.

«Все спортсменки Этери Георгиевны в чём-то талантливы. Но Камила отличается тем, что у неё есть всё. Она и хорошо прыгает, и хорошо скользит, и вторая оценка есть, и вращения туда же. Очень важно, что у неё есть все качества, которые нужны в наше время. Это и женственность катания, и прыжки сложные — ультра-си. Когда она катает программу, то следит за всем. Бывает такое, что есть хорошие прыжки, но на вращениях спортсмен, как говорится, “отдыхает”. А Камила отличается тем, что у неё ни к чему не придраться. Всё сделано “с иголочки”. Это очень подкупает и судей, и зрителей. Сейчас Камила — уникальная и самая универсальная фигуристка», — отметила серебряный призёр чемпионата мира Алёна Леонова.