Этническая казашка Алимбекова феерит за Беларусь: в 2018-м стала самой молодой олимпийской чемпионкой в биатлоне, а в Пекине упустила золото из-за неудачного выстрела

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Уроженка Казахстана Динара Алимбекова выступает на Олимпиаде за сборную Беларуси. Спортсменка имеет все шансы на медаль в Пекине, но пока обидно проиграла в индивидуальной гонке (и даже расплакалась на финише). Рассказываем историю казашки с белорусскими корнями.

Динара родилась в Карагандинской области, в небольшом городке Абай. У спортсменки интернациональная семья: отец — казах, мать — белоруска. Когда Динаре было три года, семья переехала в Беларусь. Алимбековы обосновались в городе Чаусы. Девушка не сразу пошла в биатлон: в детстве она увлекалась танцами и музыкой, позже занималась лыжами. Напряженный график не позволил совмещать искусство и спорт, и Динара остановила свой выбор на лыжах. Спустя год спортсменка открыла для себя биатлон.

Уже в 15 лет уроженка Казахстана дебютировала на международных соревнованиях: соперницами были двадцатилетние девушки, но юной биатлонистке удалось добиться с командой 11-го места в эстафете. Через год спортсменка начала выступать во взрослом биатлоне в Кубке IBU. Первый громкий успех пришел в 2015 году: на ЧМ среди юниоров в эстафете с Анной Сола и Дарьей Блашко Алимбекова завоевала золото. Однако карьеру приостановила травма плеча, и на следующий год спортсменка была не в самой лучшей форме.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B6vEs6bJwJy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B6vEs6bJwJy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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В 2017 году Динара на летнем юниорском чемпионате мира по биатлону стала серебряным призером в спринте и бронзовым в смешанной эстафете.

Игры в Пхенчхане-2018 начались для Алимбековой не очень удачно: в индивидуальной гонке на 15 километров она стала только 56-й. Перед эстафетой тренерский штаб долго не мог определиться с четвертой спортсменкой (уже точно участвовали Дарья Домрачева, Ирина Кривко и Надежда Скардино): выбирали между Алимбековой и Надеждой Писаревой. В итоге на старт вышла Диана.

Алимбекова выступала третьей: в Пхенчхане она выдала гонку жизни, выведя команду на второе место. До этого решающего момента белорусские спортсменки были четвертыми и отставали от соперников на 17,1 секунд. Легенда белорусской сборной Домрачева в итоге оформила триумфальную победу команды, а Алимбекова стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории биатлона.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bhv1uN2AhQK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bhv1uN2AhQK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bhv1uN2AhQK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Dinara Alimbekova (@dinara_alimbekova18)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

После финиша тренер сборной Беларуси Альфред Эдер отметил, что решение выставить Алимбекову в стартовый состав команды было непростым. «Очень трудное решение — заменить Писареву на Алимбекову. Трудное для нас, трудное для Надежды. Но если мы победили, значит, все сделали правильно».

Сама Динара не сдерживала эмоций. «Да что может быть лучше олимпийской медали? Для меня было огромным счастьем просто попасть сюда. Думала, что на этих Играх я буду накапливать опыт. Ни о каких рекордах и медалях не было и мысли. Только показать себя и доказать, что приехала не просто так. Не паровозом».

После успеха на Олимпиаде на Динару свалилась настоящая слава: президент страны Александр Лукашенко шутя пригласил биатлонистку на тренировку.

«Динаре я сказал, что предсезонку будет со мной тренироваться. Я ей топор подготовлю, косу, чтобы плечевой пояс нагрузить, и самые тяжелые лыжероллеры. У меня есть горы крутые, вот по этим горам будем бегать», — сыронизировал президент в эфире белорусского ТВ.

На фоне побед биатлонистки появились слухи о возможном выступлении за сборную Казахстана. На все слухи о возможном переезде Динары ответила мама спортсменки.

— Пару лет назад тренер сборной Казахстана Михаил Дудченко говорил, что Динара раздумывает, за сборную какой страны выступать.

— Ужас какой! Первый раз слышу. Это неправда. Наоборот, ей когда-то задавали такой вопрос и она отвечала однозначно, что даже думать об этом не хочет. Считает себя белоруской и выступает за свою страну. Не было ни предложений, ни таких разговоров. Все-таки Беларусь ее родина. Пусть она появилась на свет в другом месте, но выросла здесь. Это ее страна.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CKeU6fKpcu_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CKeU6fKpcu_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CKeU6fKpcu_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Dinara Alimbekova (@dinara_alimbekova18)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Из-за травмы следующие полтора сезона выступала не лучшим образом. Поправив здоровье, Алимбекова в начале 2020 года стала показывать результаты. На третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене Алимбекова выиграла золото в спринте и взяла серебро в гонке преследования. Сразу после этого пошли разговоры о возможном применении спортсменкой допинга.

«Допинг? Меня проверяют на каждом этапе, пока никаких вопросов не было. Не знаю, если кто-то хочет меня проверить, то может ночью прийти в номер и посмотреть, не ем ли я там чего запрещенного», — прокомментировал Алимбекова все слухи.

С тех пор Алимбекова регулярно попадет в призовую тройку: сейчас у спортсменки 6 призовых мест на Кубках мира (1−4−1). В общем зачете Кубка Динара вторая после норвежки Марте Ульсбю-Ройселанн.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZZpy2bpMCA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZZpy2bpMCA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZZpy2bpMCA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Dinara Alimbekova (@dinara_alimbekova18)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Уже в качестве заслуженного лидера сборной биатлонистка отправилась на Олимпиаду в Пекин. Однако пока без медалей: Динара, Анна Сола, Никита Лобастов и Антон Смольский заняли шестое место в смешанной эстафете. В индивидуальной гонке Алимбекова до последнего имела все шансы на золото, но из-за промаха на последнем рубеже пришла к финишу только пятой. После обидного финиша спортсменка не смогла сдержать слез:

«Сейчас я ничего, кроме расстройства и досады, не испытываю. Не испытываю никаких эмоций. Я замерзла и устала. Я могла… Думаю, немного поторопилась с тем выстрелом. Все выстрелы делала спокойно, качественно, а именно с выстрелом-промахом немного поторопилась, наверное, потеряла концентрацию», — сказала Алимбекова журналистам.

Однако игры в Пекине в самом разгаре, и у уроженки Казахстана еще есть шансы на медаль.