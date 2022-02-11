Этническая казашка Алимбекова феерит за Беларусь: в 2018-м стала самой молодой олимпийской чемпионкой в биатлоне, а в Пекине упустила золото из-за неудачного выстрела
Но еще есть шансы на медаль.
Но еще есть шансы на медаль.
Уроженка Казахстана Динара Алимбекова выступает на Олимпиаде за сборную Беларуси. Спортсменка имеет все шансы на медаль в Пекине, но пока обидно проиграла в индивидуальной гонке (и даже расплакалась на финише). Рассказываем историю казашки с белорусскими корнями.
Динара родилась в Карагандинской области, в небольшом городке Абай. У спортсменки интернациональная семья: отец — казах, мать — белоруска. Когда Динаре было три года, семья переехала в Беларусь. Алимбековы обосновались в городе Чаусы. Девушка не сразу пошла в биатлон: в детстве она увлекалась танцами и музыкой, позже занималась лыжами. Напряженный график не позволил совмещать искусство и спорт, и Динара остановила свой выбор на лыжах. Спустя год спортсменка открыла для себя биатлон.
Уже в 15 лет уроженка Казахстана дебютировала на международных соревнованиях: соперницами были двадцатилетние девушки, но юной биатлонистке удалось добиться с командой 11-го места в эстафете. Через год спортсменка начала выступать во взрослом биатлоне в Кубке IBU. Первый громкий успех пришел в 2015 году: на ЧМ среди юниоров в эстафете с Анной Сола и Дарьей Блашко Алимбекова завоевала золото. Однако карьеру приостановила травма плеча, и на следующий год спортсменка была не в самой лучшей форме.
Игры в Пхенчхане-2018 начались для Алимбековой не очень удачно: в индивидуальной гонке на 15 километров она стала только 56-й. Перед эстафетой тренерский штаб долго не мог определиться с четвертой спортсменкой (уже точно участвовали Дарья Домрачева, Ирина Кривко и Надежда Скардино): выбирали между Алимбековой и Надеждой Писаревой. В итоге на старт вышла Диана.
Алимбекова выступала третьей: в Пхенчхане она выдала гонку жизни, выведя команду на второе место. До этого решающего момента белорусские спортсменки были четвертыми и отставали от соперников на 17,1 секунд. Легенда белорусской сборной Домрачева в итоге оформила триумфальную победу команды, а Алимбекова стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории биатлона.
После финиша тренер сборной Беларуси Альфред Эдер отметил, что решение выставить Алимбекову в стартовый состав команды было непростым. «Очень трудное решение — заменить Писареву на Алимбекову. Трудное для нас, трудное для Надежды. Но если мы победили, значит, все сделали правильно».
Сама Динара не сдерживала эмоций. «Да что может быть лучше олимпийской медали? Для меня было огромным счастьем просто попасть сюда. Думала, что на этих Играх я буду накапливать опыт. Ни о каких рекордах и медалях не было и мысли. Только показать себя и доказать, что приехала не просто так. Не паровозом».
«Динаре я сказал, что предсезонку будет со мной тренироваться. Я ей топор подготовлю, косу, чтобы плечевой пояс нагрузить, и самые тяжелые лыжероллеры. У меня есть горы крутые, вот по этим горам будем бегать», — сыронизировал президент в эфире белорусского ТВ.
— Пару лет назад тренер сборной Казахстана Михаил Дудченко говорил, что Динара раздумывает, за сборную какой страны выступать.
— Ужас какой! Первый раз слышу. Это неправда. Наоборот, ей когда-то задавали такой вопрос и она отвечала однозначно, что даже думать об этом не хочет. Считает себя белоруской и выступает за свою страну. Не было ни предложений, ни таких разговоров. Все-таки Беларусь ее родина. Пусть она появилась на свет в другом месте, но выросла здесь. Это ее страна.
Из-за травмы следующие полтора сезона выступала не лучшим образом. Поправив здоровье, Алимбекова в начале 2020 года стала показывать результаты. На третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене Алимбекова выиграла золото в спринте и взяла серебро в гонке преследования. Сразу после этого пошли разговоры о возможном применении спортсменкой допинга.
«Допинг? Меня проверяют на каждом этапе, пока никаких вопросов не было. Не знаю, если кто-то хочет меня проверить, то может ночью прийти в номер и посмотреть, не ем ли я там чего запрещенного», — прокомментировал Алимбекова все слухи.
С тех пор Алимбекова регулярно попадет в призовую тройку: сейчас у спортсменки 6 призовых мест на Кубках мира (1−4−1). В общем зачете Кубка Динара вторая после норвежки Марте Ульсбю-Ройселанн.
Уже в качестве заслуженного лидера сборной биатлонистка отправилась на Олимпиаду в Пекин. Однако пока без медалей: Динара, Анна Сола, Никита Лобастов и Антон Смольский заняли шестое место в смешанной эстафете. В индивидуальной гонке Алимбекова до последнего имела все шансы на золото, но из-за промаха на последнем рубеже пришла к финишу только пятой. После обидного финиша спортсменка не смогла сдержать слез:
«Сейчас я ничего, кроме расстройства и досады, не испытываю. Не испытываю никаких эмоций. Я замерзла и устала. Я могла… Думаю, немного поторопилась с тем выстрелом. Все выстрелы делала спокойно, качественно, а именно с выстрелом-промахом немного поторопилась, наверное, потеряла концентрацию», — сказала Алимбекова журналистам.
Однако игры в Пекине в самом разгаре, и у уроженки Казахстана еще есть шансы на медаль.
Дмитрий Климентьев