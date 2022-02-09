Валиева, Кондратюк, Мишина и Галлямов не тренировались на фоне сообщений о подозрительном допинг-тесте одного из фигуристов

Это произошло на фоне сообщений о проблеме с допинг-тестом одного из фигуристов, который принимал участие в командном турнире.

Еще один журналист — Джеки Вонг отметил, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые не выступали в команднике, также отсутствуют на тренировке.

Ранее Inside the Games сообщал, что результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 могут быть пересмотрены из-за ситуации с допинг-тестом фигуриста сборной России. 7 февраля сборная России по фигурному катанию завоевала золотую медаль в командном турнире, однако церемония награждения была перенесена.