Чешскую сноубордистку унесли на носилках после падения на Олимпиаде
ПЕКИН, 9 фев — РИА Новости. Чешка Вендула Гопьякова не смогла самостоятельно покинуть трассу после падения во время соревнований по сноуборд-кроссу на Олимпиаде в Пекине.
ПЕКИН, 9 фев — РИА Новости. Чешка Вендула Гопьякова не смогла самостоятельно покинуть трассу после падения во время соревнований по сноуборд-кроссу на Олимпиаде в Пекине.
Гопьякова упала в седьмом заезде ⅛ финала после контакта с россиянкой Кристиной Пауль. Ей оказывали помощь на протяжении нескольких минут прямо на трассе, после чего унесли на носилках.
Пауль не вышла в четвертьфинал. Единственной из россиянок туда пробилась Александра Паршина.