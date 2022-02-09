Линдси Джейкобеллис стала олимпийской чемпионкой в сноуборд-кроссе
ПЕКИН, 9 фев — РИА Новости. Американка Линдси Джейкобеллис выиграла золотую медаль в соревнованиях по сноуборд-кроссу на Олимпийских играх в Пекине.
ПЕКИН, 9 фев — РИА Новости. Американка Линдси Джейкобеллис выиграла золотую медаль в соревнованиях по сноуборд-кроссу на Олимпийских играх в Пекине.
Второе место заняла француженка Хлоя Треспёш, бронзовую награду взяла канадка Мериета Один.
Россиянка Александра Паршина выбыла в четвертьфинальном заезде. В ⅛ финала завершили борьбу Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская и Кристина Пауль.
Джейкобеллис 36 лет. Она является серебряным призером Игр-2006 в Турине и пятикратной чемпионкой мира в сноуборд-кроссе.