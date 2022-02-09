Елена Вяльбе: «Я объявила бойкот норвежским СМИ. Пускай извиняются прилюдно»

— Я объявила бойкот норвежским СМИ. После спринта подходили ко мне, я им все сказала. Не буду больше общаться.
— Из-за той статьи в NRK, что русских тут быть не должно?
— Конечно. Это нарушение всех мыслимых или немыслимых. Ни я, ни мои спортсмены ни разу не вспомнили про дисквалификации их спортсменов, которых было немало. Почему мы об этом не говорим? А вы на ходу придумываете инфоповоды.
— Вот и меня это поразило. Поэтому — нет. Все! Пускай извиняются прилюдно. Какие-то недоумки решили стать читаемыми и прикрыли неудачу первой гонки таким способом. Я на это спокойно реагировать не могу, — сказала Вяльбе.
Большунова рассердили вопросом про допинг. Американский журналист объяснил, зачем он это сделал.
Норвежский журналист Салтведт: «Большунова и всех русских не должно быть на Олимпиаде. Он мог подождать золота до 2026-го».