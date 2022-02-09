Елена Вяльбе: «Я объявила бойкот норвежским СМИ. Пускай извиняются прилюдно»

— Я объявила бойкот норвежским СМИ. После спринта подходили ко мне, я им все сказала. Не буду больше общаться.

— Из-за той статьи в NRK, что русских тут быть не должно?

— Конечно. Это нарушение всех мыслимых или немыслимых. Ни я, ни мои спортсмены ни разу не вспомнили про дисквалификации их спортсменов, которых было немало. Почему мы об этом не говорим? А вы на ходу придумываете инфоповоды.

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— Тем более NRK.

— Вот и меня это поразило. Поэтому — нет. Все! Пускай извиняются прилюдно. Какие-то недоумки решили стать читаемыми и прикрыли неудачу первой гонки таким способом. Я на это спокойно реагировать не могу, — сказала Вяльбе.

Большунова рассердили вопросом про допинг. Американский журналист объяснил, зачем он это сделал.