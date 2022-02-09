Юрист объяснил, почему невозможен автоматический отбор золота у России в команднике

«Автоматическое аннулирование результата команды подразумевается только в том случае, если положительная проба взята в период данного соревнования. Если речь идёт о пробе до Олимпиады, как в нашем случае, то автоматическое аннулирование уже не попадает под данный случай. А дальше вариантов развития событий так много, что о них нет смысла говорить», — сказал Пацев.