В Кремле отреагировали на информацию о допинг-тесте российского фигуриста

«Пока мы не слышали никаких официальных заявлений. Давайте все-таки судить по официальным заявлениям. Пока это только опять же какие-то источники в СМИ. Давайте все-таки для понимания дождемся каких-то разъяснений или от наших спортивных чиновников, или от МОК», — сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать ситуацию и отвечая, стоит ли тревожиться по поводу сообщений о допинге в отношении спортсменов из РФ.





В понедельник российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине. Однако награждение фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде задерживают.