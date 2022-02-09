Сборная России по хоккею стартовала с победы над Швейцарией на Олимпиаде в Пекине
Сборная России обыграла Швейцарию в стартовом матче мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине — 1:0.
Сборная России обыграла Швейцарию в стартовом матче мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине — 1:0.
Единственную шайбу забросил нападающий россиян Антон Слепышев за 3 секунды до конца первого периода. После броска Слепышева шайба попала в ворота благодаря рикошету от ноги швейцарского хоккеиста Энцо Корви. Голевая передача на счету Кирилла Семенова.
В рамках группового турнира на Играх в Китае сборной России предстоит провести еще два матча: против Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).