Немец Винценц Гайгер завоевал золото в лыжном двоеборье на Олимпийских играх в Пекине
Немец Винценц Гайгер выиграл золото в соревнованиях по лыжному двоеборью на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).
Немец Винценц Гайгер выиграл золото в соревнованиях по лыжному двоеборью на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).
Серебряным призёром стал норвежец Йорген Граабак. Бронза досталась представителю Австрии Лукасу Грайдереру. Лучший среди россиян, Вячеслав Барков, занял 38-е место.
Лыжное двоеборье. Олимпийские игры. Пекин. Трамплин HS-106 + гонка на 10 км