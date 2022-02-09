Жаловавшаяся на еду российская биатлонистка получала шоколадки от швейцарца

Васнецова получила положительные тесты на коронавирус по прилете в Пекин в конце января и была госпитализирована. На карантине спортсменка жаловалась на качество питания, в ситуацию вмешался Союз биатлонистов России. В понедельник стало известно, что результаты двух подряд тестов Васнецовой на COVID-19 дали отрицательный результат, и спортсменка может покинуть карантин. В среду старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов сообщил, что биатлонистка вылетит в Москву 12 февраля.
«Лера Васнецова, которая все еще в Пекине, рассказала интересные подробности своего пребывания. Оказывается, ее соседом был какой-то швейцарец по имени Филипп. Он ее не просто поддерживал морально, но даже подкармливал швейцарским шоколадом и фруктами, которые оставлял за дверью Леры», — написал Аверьянов в своем Telegram-канале.
«Мне удалось его разыскать. Этого прекрасного человека зовут Филипп Штекли, он телевизионщик из Цюриха, работает на телеканале SRF. Мы с ним списались, поболтали. Конечно, я его поблагодарил за то, что он сделал для нашей спортсменки. Филипп до сих пор сидит в том ковидном отеле, без симптомов. И я до сих пор не понимаю, как он получал свои посылки с едой? Нам говорили, что это запрещено», — добавил Аверьянов.