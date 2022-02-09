Жаловавшаяся на еду российская биатлонистка получала шоколадки от швейцарца

Васнецова получила положительные тесты на коронавирус по прилете в Пекин в конце января и была госпитализирована. На карантине спортсменка жаловалась на качество питания, в ситуацию вмешался Союз биатлонистов России. В понедельник стало известно, что результаты двух подряд тестов Васнецовой на COVID-19 дали отрицательный результат, и спортсменка может покинуть карантин. В среду старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов сообщил, что биатлонистка вылетит в Москву 12 февраля.

«Лера Васнецова, которая все еще в Пекине, рассказала интересные подробности своего пребывания. Оказывается, ее соседом был какой-то швейцарец по имени Филипп. Он ее не просто поддерживал морально, но даже подкармливал швейцарским шоколадом и фруктами, которые оставлял за дверью Леры», — написал Аверьянов в своем Telegram-канале.