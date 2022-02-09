Казахстанец дебютировал на Олимпиаде-2022 и вошел в историю

В соревнованиях по прыжкам с трамплина казахстанский двоеборец показал 38-й результат (69,9 баллов). А в гонке на десять километров он финишировал на 41-й позиции со времени 32:03.1.

Ракпаров уступил почти семь минут победителю Винценцу Гейгеру из Германии, который стал двукратным олимпийским чемпионом. Серебряная медаль у Йоргена Граабака из Норвегии, а бронзовую награду завоевал австриец Лукас Грейдерер.