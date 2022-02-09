Казахстанец дебютировал на Олимпиаде-2022 и вошел в историю
Казахстанец Чингиз Ракпаров выступил в лыжном двоеборье на Олимпиаде-2022 в Пекине, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец Чингиз Ракпаров выступил в лыжном двоеборье на Олимпиаде-2022 в Пекине, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В соревнованиях по прыжкам с трамплина казахстанский двоеборец показал 38-й результат (69,9 баллов). А в гонке на десять километров он финишировал на 41-й позиции со времени 32:03.1.
Ракпаров уступил почти семь минут победителю Винценцу Гейгеру из Германии, который стал двукратным олимпийским чемпионом. Серебряная медаль у Йоргена Граабака из Норвегии, а бронзовую награду завоевал австриец Лукас Грейдерер.
Отметим, что Ракпаров стал первым в истории представителем Казахстана в этом виде спорта на зимних играх. 14 и 16 февраля в Пекине будут разыграны еще два комплекта медалей в лыжном двоеборье.