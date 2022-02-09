Ответственность, которую власть вешает на сборную, портит весь кайф от хоккея. Игрокам срочно нужно расслабиться

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
4
2
4
2Германия
4
2
0
8Россия
2
3
5
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Мужчины. Финал B
Джон Генри Крюгер
Денис Айрапетян
Стейн Десмет
Результаты
Двоеборье
К-90 + 10 км. Мужчины. Гонка
Винценц Гайгер
Йерген Гробак
Лукас Грайдерер
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Женщины. Финал
Линдси Джакобеллис
Хло Трапеш
Мерьета Одайн
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Женщины. 2-я попытка
Петра Влгова
Катарина Линсбергер
Венди Хольденер
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Мужчины. Финал
Бирк Рууд
Колби Стивенсон
Хенрик Харлаут
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Натали Гайзенбергер
Анна Беррайтер
Татьяна Иванова
Результаты
Керлинг
Микст. Финал
Италия
Норвегия
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Мужчины. Финал
Йоханнес Клебо
Федерико Пеллегрино
Александр Терентьев
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Женщины. Финал
Юнна Сундлинг
Майя Дальквист
Джессика Диггинс
Результаты
Коньки
1 500 м. Мужчины. Финал
Кьелд Нейс
Томас Крол
Ким Мин Сок
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Мужчины. 20 км
Кантен Фийон-Майе
Антон Смольский
Йоханнес Бе
Результаты
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Финал
Бенжамин Карл
Тим Мастнак
Вик Уайлд
Результаты
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом. Женщины. Финал
Эстер Ледецка
Даниэла Ульбинг
Глория Котник
Результаты
Керлинг
Микст. Матч за 3-е место
Швеция
Великобритания
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Мужчины
Маттиас Майер
Райан Кокрен-Сигль
Александр Килде
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Женщины. Финал
Элин Гу
Тесс Ледо
Матильда Гремо
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Мужчины. Финал
Рэнь Цзивэй
Ли Вэньлун
Лю Шаоан
Результаты
Прыжки с трамплина
Смешанные командные соревнования. Микст. Финал
Словения
Россия
Канада
Результаты
Шорт-трек
500 м. Женщины. Финал
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Ким Бутен
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км
Дениза Херманн
Анаис Шевалье-Буше
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Мужчины. Сессия 1
15:05скороДанияКанада
Керлинг. Мужчины. Сессия 1
15:05скороСШАРоссия
Керлинг. Мужчины. Сессия 1
15:05скороНорвегияШвейцария
Керлинг. Мужчины. Сессия 1
15:05скороКитайШвеция
Хоккей. Мужчины. Группа B
16:10онлайнЧехия0Дания0
Санный спорт. Мужчины
17:00скороДвойка. Мужчины. 2-й заезд
Керлинг. Женщины. Сессия 1
10.02скороВеликобританияШвейцария
Керлинг. Женщины. Сессия 1
10.02скороДанияКитай
Керлинг. Женщины. Сессия 1
10.02скороШвецияЯпония
Керлинг. Женщины. Сессия 1
10.02скороРоссияСША
Скелетон. Мужчины
10.02скороМужчины. 1-й заезд
Сноуборд. Женщины
10.02скороХаф-пайп. Женщины. Финал
Фигурное катание. Мужчины
10.02скороМужчины. Мужчины. Произвольная программа
Горные лыжи. Мужчины
10.02скороСуперкомбинация. Мужчины. Скоростной спуск
Скелетон. Мужчины
10.02скороМужчины. 2-й заезд
Сноуборд. Мужчины
10.02скороБорд-кросс. Мужчины. Квалификация
Фигурное катание. Мужчины
10.02скороМужчины. Мужчины. Итог
Хоккей. Мужчины. Группа C
10.02скороШвецияЛатвия
Сноуборд. Мужчины
10.02скороБорд-кросс. Мужчины. Финал
Керлинг. Мужчины. Сессия 2
10.02скороСШАШвеция
15:55 (мск), источник: Sports.Ru

Ответственность, которую власть вешает на сборную, портит весь кайф от хоккея. Игрокам срочно нужно расслабиться

Главное терпение Пекина-2022 началось.

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Источник: Reuters

Не понимаю, почему Илья Ковальчук так расстраивался, когда не мог найти спарринг-партнера для сборной перед стартом Олимпиады: календарь турнира устроен таким образом, что Россию в Пекине ждут сразу три вполне гарантированных товарняка — со Швейцарией, Данией и Чехией. Как и принято у ИИХФ, игры в группе ни на что не влияют и в плей-офф выходят все.

Впрочем, это очень к месту: календарь КХЛ составляется так, чтобы нанести игрокам сборной как можно больше вреда, и наши хоккеисты не играли уже месяц, товарняки — это то, что сейчас очень нужно. Очень и очень нужно.

Другое дело, что расслабиться, кажется, ни у кого из наших на этом турнире не получится — и это было видно в первом же контрольном матче. Против Швейцарии сборная вышла так, будто это сразу же финал.

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Пекин-2022: лучшие кадры 8 февраля

Я подозревал — мы все подозревали — что так и будет, но была какая-то надежда. В декабре-2021 новый штаб сборной показал новый подход к построению команды; на КПК и в игре сборной, и в атмосфере вокруг нее была какая-то легкость. И даже когда мы в решающем матче сняли вратаря в овертайме, это смотрелось, скорее, широким гусарским жестом, который мы себе позволили на чистой уверенности.

И Жамнов тогда говорил в Сычев-подкасте, что хочет избежать как раз нервов в подготовке к Олимпиаде, не хочет, чтобы игроки были зажаты. Но — месячные сборы, многодневная подготовка и много раундов накрутки сделали свое дело: сборную сегодня было не узнать. Вместо команды, которая на Кубке Первого канала весело неслась на соперников — соперников, кстати говоря, ровно того же уровня, какой будет на этой Олимпиаде — мы получили сборную, которая осторожно нащупывала свой хоккей в игре против швейцарцев.

Структурно многое было тем же самым — но совсем другим было базовое отношение. Сегодня мы играли осторожно, лишь бы не пропустить, не ошибиться и не накосячить — и это все было видно в решениях, которые принимали игроки. Вместо паса открытому партнеру — выброс по борту. Вместо давления выбери откат в среднюю зону. И так далее. И в целом смелая, активная структура, на фоне десятков и сотен осторожных индивидуальных решений (продиктованных общим настроем) превратилась в кахээловскую классику. Да, наши защитники так же высоко поджимали соперников, но ощущение было такое, будто идет Евротур-2011, а тренера сборной зовут Зинэтула.

Источник: Reuters

Я понимаю откуда это — мы все понимаем. Сборной дали месяц на подготовку. Ради нее просто остановили весь наш хоккей. Сборную напутствовал президент. Страшно посчитать, сколько людей уже сказали, что наша задача на Олимпиаде — золото. Алексей Кудашов уже сказал про дело государственной важности.

У этой накачки не может не быть результатов — и они есть.

Россия — единственная команда олимпийского хоккейного турнира, которой есть что терять (хотя по уровню мы не намного сильнее даже этой Швейцарии). Мы — единственная команда турнира, у которой нет прав на ошибку.

Мы — единственная команда турнира, разочарование которой от поражения будет гораздо сильнее радости от возможной победы.

Я смотрю на улыбки, с которыми наши юные сноубордистки встречают неудачи на пекинских склонах, и ситуация вокруг хоккея кажется мне максимально токсичной. Для всех спортсменов Олимпиада — это кайф. Для наших игроков — и только для наших, потому что даже канадцы играют без этого груза ожиданий — Пекин-2022 это суровое время терпения и работы. Они тащат на себе нереальный груз.

Это груз мешает им играть, а нам — наслаждаться хоккеем, самой веселой командной игрой из существующих.

Причем даже у этой нашей команды видно потенциал для полноценного кайфа. Звено Шипачева. Отрезок игры 4-на-4 в середине третьего периода, когда наша четверка пошла с контролем в чужую зону и сыграла так, будто это просто матч всех звезд — с движением, с передачами, с креативом. Супер! Но потом все быстро свернулось к терпеть-пахать-работать.

Я понимаю, что мой голос утонет в кровавом потоке требований непременного золота, что моя эта реплика не добьет даже до окружения сборной, не то что до самих игроков, но мне кажется, даже нет, я уверен: единственное, чего ближайшие три дня, до первого значимого матча на турнире, вообще имеет смысл требовать от нашей олимпийской хоккейной команды — это просто расслабиться.

Источник: Reuters

Пацаны, парни и мужики. Мы понимаем в каких вы нечеловеческих условиях. Вы месяц без хоккея (спасибо ФХР и КХЛ). Вам месяц говорили, что нет никаких прав даже на малейшую ошибку. Мы все это знаем. Но мы также знаем, что вы — классные хоккеисты. Вы совершенно точно умеете играть в хоккей так, как мало кто на этом турнире. Какие-то частички этого вдохновения мы видели и сегодня — комбинация Шипачев-Григоренко, первый пас Войнова, бросок с синей Никишина.

Забудьте об этой ответственности и об этом давлении. На вас давят люди, которые не способны пройти на 100 процентов наш тест на знания игроков сборной. Мы, люди, которые знают вас как игроков, в вас уверены — и мы хотим видеть ваши улыбки. И вместе с улыбками — вдохновенный хоккей. Ваш вдохновенный хоккей совершенно точно нам дороже, чем эти унылые 1:0 я уже даже забыл с кем.

Удачи, полный вперед.

Никита Петухов

Россия
1:0
1:0, 0:0, 0:0
Швейцария
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XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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Олимпийские объекты
Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
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