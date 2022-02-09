Ответственность, которую власть вешает на сборную, портит весь кайф от хоккея. Игрокам срочно нужно расслабиться

Не понимаю, почему Илья Ковальчук так расстраивался, когда не мог найти спарринг-партнера для сборной перед стартом Олимпиады: календарь турнира устроен таким образом, что Россию в Пекине ждут сразу три вполне гарантированных товарняка — со Швейцарией, Данией и Чехией. Как и принято у ИИХФ, игры в группе ни на что не влияют и в плей-офф выходят все.

Впрочем, это очень к месту: календарь КХЛ составляется так, чтобы нанести игрокам сборной как можно больше вреда, и наши хоккеисты не играли уже месяц, товарняки — это то, что сейчас очень нужно. Очень и очень нужно.

Другое дело, что расслабиться, кажется, ни у кого из наших на этом турнире не получится — и это было видно в первом же контрольном матче. Против Швейцарии сборная вышла так, будто это сразу же финал.

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Я подозревал — мы все подозревали — что так и будет, но была какая-то надежда. В декабре-2021 новый штаб сборной показал новый подход к построению команды; на КПК и в игре сборной, и в атмосфере вокруг нее была какая-то легкость. И даже когда мы в решающем матче сняли вратаря в овертайме, это смотрелось, скорее, широким гусарским жестом, который мы себе позволили на чистой уверенности.

И Жамнов тогда говорил в Сычев-подкасте, что хочет избежать как раз нервов в подготовке к Олимпиаде, не хочет, чтобы игроки были зажаты. Но — месячные сборы, многодневная подготовка и много раундов накрутки сделали свое дело: сборную сегодня было не узнать. Вместо команды, которая на Кубке Первого канала весело неслась на соперников — соперников, кстати говоря, ровно того же уровня, какой будет на этой Олимпиаде — мы получили сборную, которая осторожно нащупывала свой хоккей в игре против швейцарцев.

Структурно многое было тем же самым — но совсем другим было базовое отношение. Сегодня мы играли осторожно, лишь бы не пропустить, не ошибиться и не накосячить — и это все было видно в решениях, которые принимали игроки. Вместо паса открытому партнеру — выброс по борту. Вместо давления выбери откат в среднюю зону. И так далее. И в целом смелая, активная структура, на фоне десятков и сотен осторожных индивидуальных решений (продиктованных общим настроем) превратилась в кахээловскую классику. Да, наши защитники так же высоко поджимали соперников, но ощущение было такое, будто идет Евротур-2011, а тренера сборной зовут Зинэтула.

Я понимаю откуда это — мы все понимаем. Сборной дали месяц на подготовку. Ради нее просто остановили весь наш хоккей. Сборную напутствовал президент. Страшно посчитать, сколько людей уже сказали, что наша задача на Олимпиаде — золото. Алексей Кудашов уже сказал про дело государственной важности.

У этой накачки не может не быть результатов — и они есть.

Россия — единственная команда олимпийского хоккейного турнира, которой есть что терять (хотя по уровню мы не намного сильнее даже этой Швейцарии). Мы — единственная команда турнира, у которой нет прав на ошибку.

Мы — единственная команда турнира, разочарование которой от поражения будет гораздо сильнее радости от возможной победы.

Я смотрю на улыбки, с которыми наши юные сноубордистки встречают неудачи на пекинских склонах, и ситуация вокруг хоккея кажется мне максимально токсичной. Для всех спортсменов Олимпиада — это кайф. Для наших игроков — и только для наших, потому что даже канадцы играют без этого груза ожиданий — Пекин-2022 это суровое время терпения и работы. Они тащат на себе нереальный груз.

Это груз мешает им играть, а нам — наслаждаться хоккеем, самой веселой командной игрой из существующих.

Причем даже у этой нашей команды видно потенциал для полноценного кайфа. Звено Шипачева. Отрезок игры 4-на-4 в середине третьего периода, когда наша четверка пошла с контролем в чужую зону и сыграла так, будто это просто матч всех звезд — с движением, с передачами, с креативом. Супер! Но потом все быстро свернулось к терпеть-пахать-работать.

Я понимаю, что мой голос утонет в кровавом потоке требований непременного золота, что моя эта реплика не добьет даже до окружения сборной, не то что до самих игроков, но мне кажется, даже нет, я уверен: единственное, чего ближайшие три дня, до первого значимого матча на турнире, вообще имеет смысл требовать от нашей олимпийской хоккейной команды — это просто расслабиться.

Пацаны, парни и мужики. Мы понимаем в каких вы нечеловеческих условиях. Вы месяц без хоккея (спасибо ФХР и КХЛ). Вам месяц говорили, что нет никаких прав даже на малейшую ошибку. Мы все это знаем. Но мы также знаем, что вы — классные хоккеисты. Вы совершенно точно умеете играть в хоккей так, как мало кто на этом турнире. Какие-то частички этого вдохновения мы видели и сегодня — комбинация Шипачев-Григоренко, первый пас Войнова, бросок с синей Никишина.

Забудьте об этой ответственности и об этом давлении. На вас давят люди, которые не способны пройти на 100 процентов наш тест на знания игроков сборной. Мы, люди, которые знают вас как игроков, в вас уверены — и мы хотим видеть ваши улыбки. И вместе с улыбками — вдохновенный хоккей. Ваш вдохновенный хоккей совершенно точно нам дороже, чем эти унылые 1:0 я уже даже забыл с кем.

Удачи, полный вперед.