Две российские шорт-трекистки вышли в четвертьфинал Игр на 1000-метровке

Ефременкова с результатом 1 минута 29,74 секунды заняла второе место в своем забеге, а Вострикова (1 минута 28,29 секунды) стала третьей, но прошла дальше благодаря показанному времени.

В четвертьфинал вышли по две лучшие шорт-трекистки из восьми квартетов, а также четверо самых быстрых спортсменок среди занявших третьи места.

Россиянка Софья Просвирнова не смогла пройти в следующую стадию из-за дисквалификации, которая стала для нее уже третьей на нынешней Олимпиаде. Ранее Просвирнова была дисквалифицирована в полуфинале смешанной эстафеты и в четвертьфинале квалификации на дистанции 500 метров.