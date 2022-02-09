Две российские шорт-трекистки вышли в четвертьфинал Игр на 1000-метровке
ПЕКИН, 9 фев — РИА Новости. Россиянки Екатерина Ефременкова и Анна Вострикова вышли в четвертьфинал соревнований по шорт-треку на дистанции 1000 метров на Олимпиаде в Пекине.
ПЕКИН, 9 фев — РИА Новости. Россиянки Екатерина Ефременкова и Анна Вострикова вышли в четвертьфинал соревнований по шорт-треку на дистанции 1000 метров на Олимпиаде в Пекине.
Ефременкова с результатом 1 минута 29,74 секунды заняла второе место в своем забеге, а Вострикова (1 минута 28,29 секунды) стала третьей, но прошла дальше благодаря показанному времени.
В четвертьфинал вышли по две лучшие шорт-трекистки из восьми квартетов, а также четверо самых быстрых спортсменок среди занявших третьи места.
Россиянка Софья Просвирнова не смогла пройти в следующую стадию из-за дисквалификации, которая стала для нее уже третьей на нынешней Олимпиаде. Ранее Просвирнова была дисквалифицирована в полуфинале смешанной эстафеты и в четвертьфинале квалификации на дистанции 500 метров.
Четвертьфинальные, полуфинальные и финальные забеги в данной дисциплине состоятся 11 февраля.