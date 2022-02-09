Казахстанка столкнулась с россиянкой и выбыла из борьбы на Олимпиаде
Казахстанская шорт-трекистка Ольга Тихонова выступила в квалификации на дистанции 1000 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская шорт-трекистка Ольга Тихонова выступила в квалификации на дистанции 1000 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Тихонова стартовала в четвертой группе вместе с Арианной Фонтаной из Италии, японкой Сумире Кикучи и россиянкой Софьей Просвирновой. На дистанции Просвирнова допустила столкновение с нашей шорт-трекисткой. в результате чего Тихонова выбыла из гонки, показав третий результат — 1:56.438. Представительница России получила дисквалификацию.
Четвертьфинал, полуфинал и финал на этой дистанции состоятся 11 февраля.