Казахстанка столкнулась с россиянкой и выбыла из борьбы на Олимпиаде

Тихонова стартовала в четвертой группе вместе с Арианной Фонтаной из Италии, японкой Сумире Кикучи и россиянкой Софьей Просвирновой. На дистанции Просвирнова допустила столкновение с нашей шорт-трекисткой. в результате чего Тихонова выбыла из гонки, показав третий результат — 1:56.438. Представительница России получила дисквалификацию.