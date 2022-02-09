Шорт-трекист Елистратов вышел в финал Олимпиады на дистанции 1500 метров
Россиянин Семен Елистратов вышел в финал соревнований по шорт-треку на дистанции 1500 метров на зимней Олимпиаде в Пекине.
Россиянин Семен Елистратов вышел в финал соревнований по шорт-треку на дистанции 1500 метров на зимней Олимпиаде в Пекине.
31-летний уфимец пробился в решающий забег, финишировав вторым в своем полуфинальном забеге. Время Елистратова — 2 минуты 13,24 секунды.
Финальный забег на дистанции 1500 метров также состоится в среду, 9 февраля. Начало — в 16:13 по московскому времени.
31-летний Елистратов — олимпийский чемпион 2014 года в Сочи и бронзовый призер Игр 2018 года в Пхенчхане. Также на его счету одна победа на чемпионате мира и 14 — на чемпионатах Европы. Шорт-трекист представляет общество «Динамо».
Олимпиада в столице Китая продлится до 20 февраля.
Шорт-трек. Олимпийские игры-2022.
Мужчины. 1 500 м.
Второй полуфинал.
1. Хван Дэ Хон (Корея) — 2.13,188.
2. Семен Елистратов (Россия) — 2.13,229.
3. Казуки Йосигава (Япония) — 2.14,014.
4. Рейнис Берзинс (Латвия) — 2.14,714.
5. Джон Генри Крюгер (Венгрия) — 2.18,671.
6. Стивен Дюбуа (Канада) — 2.38,000.