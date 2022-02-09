Шорт-трекист Елистратов вышел в финал Олимпиады на дистанции 1500 метров

Финальный забег на дистанции 1500 метров также состоится в среду, 9 февраля. Начало — в 16:13 по московскому времени.

31-летний Елистратов — олимпийский чемпион 2014 года в Сочи и бронзовый призер Игр 2018 года в Пхенчхане. Также на его счету одна победа на чемпионате мира и 14 — на чемпионатах Европы. Шорт-трекист представляет общество «Динамо».