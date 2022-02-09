«У нас чудный допинг». Российские фигуристы уже попадались на запрещенных веществах

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
4
2
4
2Германия
4
2
0
8Россия
2
3
5
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Мужчины. Финал B
Джон Генри Крюгер
Денис Айрапетян
Стейн Десмет
Результаты
Двоеборье
К-90 + 10 км. Мужчины. Гонка
Винценц Гайгер
Йерген Гробак
Лукас Грайдерер
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Женщины. Финал
Линдси Джакобеллис
Хло Трапеш
Мерьета Одайн
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Женщины. 2-я попытка
Петра Влгова
Катарина Линсбергер
Венди Хольденер
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Мужчины. Финал
Бирк Рууд
Колби Стивенсон
Хенрик Харлаут
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Натали Гайзенбергер
Анна Беррайтер
Татьяна Иванова
Результаты
Керлинг
Микст. Финал
Италия
Норвегия
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Мужчины. Финал
Йоханнес Клебо
Федерико Пеллегрино
Александр Терентьев
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Женщины. Финал
Юнна Сундлинг
Майя Дальквист
Джессика Диггинс
Результаты
Коньки
1 500 м. Мужчины. Финал
Кьелд Нейс
Томас Крол
Ким Мин Сок
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Мужчины. 20 км
Кантен Фийон-Майе
Антон Смольский
Йоханнес Бе
Результаты
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Финал
Бенжамин Карл
Тим Мастнак
Вик Уайлд
Результаты
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом. Женщины. Финал
Эстер Ледецка
Даниэла Ульбинг
Глория Котник
Результаты
Керлинг
Микст. Матч за 3-е место
Швеция
Великобритания
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Мужчины
Маттиас Майер
Райан Кокрен-Сигль
Александр Килде
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Женщины. Финал
Элин Гу
Тесс Ледо
Матильда Гремо
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Мужчины. Финал
Рэнь Цзивэй
Ли Вэньлун
Лю Шаоан
Результаты
Прыжки с трамплина
Смешанные командные соревнования. Микст. Финал
Словения
Россия
Канада
Результаты
Шорт-трек
500 м. Женщины. Финал
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Ким Бутен
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км
Дениза Херманн
Анаис Шевалье-Буше
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Мужчины. Сессия 1
15:05скороДанияКанада
Керлинг. Мужчины. Сессия 1
15:05скороСШАРоссия
Керлинг. Мужчины. Сессия 1
15:05скороНорвегияШвейцария
Керлинг. Мужчины. Сессия 1
15:05скороКитайШвеция
Хоккей. Мужчины. Группа B
16:10онлайнЧехия0Дания0
Санный спорт. Мужчины
17:00скороДвойка. Мужчины. 2-й заезд
Керлинг. Женщины. Сессия 1
10.02скороВеликобританияШвейцария
Керлинг. Женщины. Сессия 1
10.02скороДанияКитай
Керлинг. Женщины. Сессия 1
10.02скороШвецияЯпония
Керлинг. Женщины. Сессия 1
10.02скороРоссияСША
Скелетон. Мужчины
10.02скороМужчины. 1-й заезд
Сноуборд. Женщины
10.02скороХаф-пайп. Женщины. Финал
Фигурное катание. Мужчины
10.02скороМужчины. Мужчины. Произвольная программа
Горные лыжи. Мужчины
10.02скороСуперкомбинация. Мужчины. Скоростной спуск
Скелетон. Мужчины
10.02скороМужчины. 2-й заезд
Сноуборд. Мужчины
10.02скороБорд-кросс. Мужчины. Квалификация
Фигурное катание. Мужчины
10.02скороМужчины. Мужчины. Итог
Хоккей. Мужчины. Группа C
10.02скороШвецияЛатвия
Сноуборд. Мужчины
10.02скороБорд-кросс. Мужчины. Финал
Керлинг. Мужчины. Сессия 2
10.02скороСШАШвеция
16:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«У нас чудный допинг». Российские фигуристы уже попадались на запрещенных веществах

Наши специалисты не верят в положительную допинг-пробу в сборной России. Меж тем наши спортсмены уже не раз влипали в скандалы.

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Источник: РИА "Новости"

Новость, что у одного из членов сборной России по фигурному катанию положительная допинг-проба, прозвучала как гром среди ясного неба. Теперь судьбу золота в команднике решают чиновники из Международного олимпийского комитета и Международного союза конькобежцев.

Случай беспрецедентный. Наши специалисты уверяют, что ничего подобного произойти не могло, а известие — не более чем провокация зарубежных СМИ. Меж тем наши спортсмены уже не раз влипали в допинговые скандалы.

Вспоминаем самые яркие истории.

Бережную поймали с допингом незадолго до Олимпиады-2002

Источник: AP 2021

Елена Бережная несколько раз за карьеру сталкивалась с непреодолимыми трудностями. На фоне скандала на Олимпиаде-2002, когда ей и её партнёру Антону Сихарулидзе пришлось поделиться золотом с канадской парой Сале/Пеллетье, история с положительной-допинг пробой фигуристки немного затерялась, но серьёзно повлияла на исход событий.

На чемпионате Европы — 2000 спортсменка неумышленно применила запрещённый препарат вместе со средством от простуды, которое ей прописал знакомый американский врач. Антидопинговые службы в версию Бережной поверили, но от санкций не отказались. Результат россиян был аннулирован, а на следующий чемпионат мира фигуристы не попали из-за дисквалификации.

«Спортсменов, попавшихся на допинге, ненавидит весь мир»

Источник: РИА "Новости"

Странная история приключилась с Екатериной Бобровой. То, что в пробе фигуристки на допинг был обнаружен мельдоний, стало известно в 2016 году. Препарат был запрещён ВАДА тогда же. То есть Екатерина принимала его в момент изменения правил. Вероятно, именно это и стало причиной путаницы. Фигуристка рассказывала, что была шокирована известием о дисквалификации, а само судебное разбирательство проходило в стрессовых условиях.

«Я сначала не поверила, думала, это шутка. Была уверена, что чиста, убеждала всех — либо фамилия не моя, либо пробы спутали. Невозможно было так попасться, потому что про этот мельдоний нас десять тысяч раз предупредили. Я его действительно принимала тогда, когда он был разрешён, но с начала сезона прекратила, потому что стало нельзя.

Я была одновременно в панике и убеждена, что невиновна, и готова была просто по головам идти, чтобы это доказать. Ведь спортсменов, попавшихся на допинге, ненавидит весь мир, поэтому главной задачей было очистить моё имя, нашу репутацию как чистых атлетов», — рассказывала Боброва «Матч ТВ».

К счастью, ISU оправдал спортсменку ввиду низкой концентрации препарата в допинг-пробе и длительного срока его выведения из организма, но из-за пережитого Екатерина ещё долго не хотела возвращаться в спорт.

Сотскову отстранили на 10 лет после завершения карьеры

Источник: РИА "Новости"

Запятнала своё имя и Мария Сотскова. В марте 2020 года допинг-офицеры РУСАДА прибыли к спортсменке, чтобы взять тест во внесоревновательный период. Фигуристка объясняла, что уже не тренируется и фактически завершила карьеру, но анализ ей всё-таки пришлось сдать. В нём нашли следы запрещённого препарата, предположительно, фуросемида.

Сотскова заявила, что употребляла его по назначению врача, однако впоследствии выяснилось, что клиника, в которой Мария проходила лечение, не имеет лицензии. Обвинения в фальсификации составляющей допинг-контроля привели к очень жёсткому наказанию — отстранению от любой деятельности, связанной со спортом, сроком на 10 лет.

На спортсменку обрушился шквал критики. Специалисты обвиняли Сотскову в безалаберности, поставившей российское фигурное катание под удар.

Фуросемид — новая панацея для российских фигуристов?

Фуросемид, в применении которого заподозрили Сотскову, и другие мочегонные препараты чаще всего становятся причиной дисквалификации фигуристов. Сами по себе они не являются допингом, но из-за своих свойств способствуют скрытию следов употребления других веществ. Тем не менее пользуются ими для экстренного похудения, что является основной проблемой в фигурном катании.

В 2008 году в махинациях с фуросемидом был замечен Юрий Ларионов. Фигурист боролся с лишним весом и прибег к радикальным мерам. За это его наказали двумя годами дисквалификации. Позднее срок был сокращён до полутора лет. Но ни ему, ни перспективной юниорке Оксане Нагаталий, также замешанной в допинговом скандале, это не помогло. Больших успехов фигуристы впоследствии так и не добились.

Очередное пятно на репутацию нашего спорта поставила россиянка Анастасия Шакун, выступающая в танцах на льду. Спортсменка была отстранена от соревнований на год за нарушение антидопинговых правил. В 2018 году на рядовом турнире в Чехии она сдала положительный тест на фуросемид. Им Шакун пыталась снять отёк глаза. А вот Александра Кошевая лечила ногу торасемидом — разновидностью препарата, относящегося к классу диуретиков. Причём делала это, не советуясь с врачами, подтверждая существование недостатков в просветительской работе в сфере антидопинга.

«Главный секрет» большого спорта

4
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Резонансной получилась история юниорки Анастасии Шаботовой. В 13 лет фигуристка прославилась на всю страну благодаря яркому эфиру, в котором рассказала о «главном секрете» большого спорта. По её словам, чтобы быть успешной, нужно «выпить много допинга», а затем объявила, что этой схемой активно пользуются в «Хрустальном». Обвинив фигуристок Этери Тутберидзе в грязных методах работы, Шаботова подставила саму себя. После этого на спортсменку полилась критика, и ей пришлось сменить федерацию. Сейчас Анастасия выступает за Украину.

«Мне очень жаль, что у неё только такая формула успеха. То есть она не считает, что ей нужно выйти на лёд и поработать посильнее. Прочитав её слова, я только об этом подумала: ну хорошо, удачи тебе в поиске правильного допинга. Наверное, правильный допинг — это от тренера и от мамы», — так отреагировала на заявление Шаботовой сама Этери Георгиевна в интервью Владимира Познера. Однако, сама того не ведая, породила ещё больше слухов.

Мощное восхождение Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в этом сезоне стало причиной для ожесточённых споров. Фигуристов обвиняли в блате после того, как дебютантам удалось пробиться на свою первую Олимпиаду. После каждого старта журналисты провоцировали пару, задавая неуместные вопросы, а они и не думали молчать. Глеб шутил и про блат, и про допинг.

«У нас же чудный допинг, всегда с нами, поэтому посмотрим, как получится», — говорил Смолкин. Вот только, учитывая последние события, ироничные слова танцора кажутся откровенной издёвкой. Как бы именно эта цитата не поставила крест на надеждах российских фигуристов.

Екатерина Авдонина

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XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
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Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
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Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
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