«У нас чудный допинг». Российские фигуристы уже попадались на запрещенных веществах

Новость, что у одного из членов сборной России по фигурному катанию положительная допинг-проба, прозвучала как гром среди ясного неба. Теперь судьбу золота в команднике решают чиновники из Международного олимпийского комитета и Международного союза конькобежцев.

Случай беспрецедентный. Наши специалисты уверяют, что ничего подобного произойти не могло, а известие — не более чем провокация зарубежных СМИ. Меж тем наши спортсмены уже не раз влипали в допинговые скандалы.

Вспоминаем самые яркие истории.

Бережную поймали с допингом незадолго до Олимпиады-2002

Елена Бережная несколько раз за карьеру сталкивалась с непреодолимыми трудностями. На фоне скандала на Олимпиаде-2002, когда ей и её партнёру Антону Сихарулидзе пришлось поделиться золотом с канадской парой Сале/Пеллетье, история с положительной-допинг пробой фигуристки немного затерялась, но серьёзно повлияла на исход событий.

На чемпионате Европы — 2000 спортсменка неумышленно применила запрещённый препарат вместе со средством от простуды, которое ей прописал знакомый американский врач. Антидопинговые службы в версию Бережной поверили, но от санкций не отказались. Результат россиян был аннулирован, а на следующий чемпионат мира фигуристы не попали из-за дисквалификации.

«Спортсменов, попавшихся на допинге, ненавидит весь мир»

Странная история приключилась с Екатериной Бобровой. То, что в пробе фигуристки на допинг был обнаружен мельдоний, стало известно в 2016 году. Препарат был запрещён ВАДА тогда же. То есть Екатерина принимала его в момент изменения правил. Вероятно, именно это и стало причиной путаницы. Фигуристка рассказывала, что была шокирована известием о дисквалификации, а само судебное разбирательство проходило в стрессовых условиях.

«Я сначала не поверила, думала, это шутка. Была уверена, что чиста, убеждала всех — либо фамилия не моя, либо пробы спутали. Невозможно было так попасться, потому что про этот мельдоний нас десять тысяч раз предупредили. Я его действительно принимала тогда, когда он был разрешён, но с начала сезона прекратила, потому что стало нельзя.



Я была одновременно в панике и убеждена, что невиновна, и готова была просто по головам идти, чтобы это доказать. Ведь спортсменов, попавшихся на допинге, ненавидит весь мир, поэтому главной задачей было очистить моё имя, нашу репутацию как чистых атлетов», — рассказывала Боброва «Матч ТВ».

К счастью, ISU оправдал спортсменку ввиду низкой концентрации препарата в допинг-пробе и длительного срока его выведения из организма, но из-за пережитого Екатерина ещё долго не хотела возвращаться в спорт.

Сотскову отстранили на 10 лет после завершения карьеры

Запятнала своё имя и Мария Сотскова. В марте 2020 года допинг-офицеры РУСАДА прибыли к спортсменке, чтобы взять тест во внесоревновательный период. Фигуристка объясняла, что уже не тренируется и фактически завершила карьеру, но анализ ей всё-таки пришлось сдать. В нём нашли следы запрещённого препарата, предположительно, фуросемида.

Сотскова заявила, что употребляла его по назначению врача, однако впоследствии выяснилось, что клиника, в которой Мария проходила лечение, не имеет лицензии. Обвинения в фальсификации составляющей допинг-контроля привели к очень жёсткому наказанию — отстранению от любой деятельности, связанной со спортом, сроком на 10 лет.

На спортсменку обрушился шквал критики. Специалисты обвиняли Сотскову в безалаберности, поставившей российское фигурное катание под удар.

Фуросемид — новая панацея для российских фигуристов?

Фуросемид, в применении которого заподозрили Сотскову, и другие мочегонные препараты чаще всего становятся причиной дисквалификации фигуристов. Сами по себе они не являются допингом, но из-за своих свойств способствуют скрытию следов употребления других веществ. Тем не менее пользуются ими для экстренного похудения, что является основной проблемой в фигурном катании.

В 2008 году в махинациях с фуросемидом был замечен Юрий Ларионов. Фигурист боролся с лишним весом и прибег к радикальным мерам. За это его наказали двумя годами дисквалификации. Позднее срок был сокращён до полутора лет. Но ни ему, ни перспективной юниорке Оксане Нагаталий, также замешанной в допинговом скандале, это не помогло. Больших успехов фигуристы впоследствии так и не добились.

Очередное пятно на репутацию нашего спорта поставила россиянка Анастасия Шакун, выступающая в танцах на льду. Спортсменка была отстранена от соревнований на год за нарушение антидопинговых правил. В 2018 году на рядовом турнире в Чехии она сдала положительный тест на фуросемид. Им Шакун пыталась снять отёк глаза. А вот Александра Кошевая лечила ногу торасемидом — разновидностью препарата, относящегося к классу диуретиков. Причём делала это, не советуясь с врачами, подтверждая существование недостатков в просветительской работе в сфере антидопинга.

«Главный секрет» большого спорта

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Резонансной получилась история юниорки Анастасии Шаботовой. В 13 лет фигуристка прославилась на всю страну благодаря яркому эфиру, в котором рассказала о «главном секрете» большого спорта. По её словам, чтобы быть успешной, нужно «выпить много допинга», а затем объявила, что этой схемой активно пользуются в «Хрустальном». Обвинив фигуристок Этери Тутберидзе в грязных методах работы, Шаботова подставила саму себя. После этого на спортсменку полилась критика, и ей пришлось сменить федерацию. Сейчас Анастасия выступает за Украину.

«Мне очень жаль, что у неё только такая формула успеха. То есть она не считает, что ей нужно выйти на лёд и поработать посильнее. Прочитав её слова, я только об этом подумала: ну хорошо, удачи тебе в поиске правильного допинга. Наверное, правильный допинг — это от тренера и от мамы», — так отреагировала на заявление Шаботовой сама Этери Георгиевна в интервью Владимира Познера. Однако, сама того не ведая, породила ещё больше слухов.

Мощное восхождение Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в этом сезоне стало причиной для ожесточённых споров. Фигуристов обвиняли в блате после того, как дебютантам удалось пробиться на свою первую Олимпиаду. После каждого старта журналисты провоцировали пару, задавая неуместные вопросы, а они и не думали молчать. Глеб шутил и про блат, и про допинг.

«У нас же чудный допинг, всегда с нами, поэтому посмотрим, как получится», — говорил Смолкин. Вот только, учитывая последние события, ироничные слова танцора кажутся откровенной издёвкой. Как бы именно эта цитата не поставила крест на надеждах российских фигуристов.