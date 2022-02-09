Российских олимпийцев попросили внимательнее следить за допинг-паспортом после ситуации с фигуристами

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Ранее сборная России по фигурному катанию выиграла золото в командном турнире. 8 февраля должна была состояться церемония награждения, но она была отложена.

9 февраля портал Inside the games сообщил, что причиной переноса церемонии стали проблемы с тестированием на допинг у спортсмена из России.

«К нам подошел тренер и попросил, чтобы мы фиксировали чуть ли не каждый шаг в АДАМС. Тренеры объяснили это тем, что нужно оградить себя от лишних вопросов со стороны WADA и международных спортивных федераций», — рассказал один из членов сборной России.