Россиянин Семен Елистратов взял бронзу Олимпиады в шорт-треке

У 31-летнего Елистратова, не считая сегодняшней медали, одна золотая и одна бронзовая награды. Первую он взял в эстафете на Играх в Сочи в 2014 году, а вторую — на дистанции в 1500 м в Пхёнчхане в 2018-м.