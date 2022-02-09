Россиянин Семен Елистратов взял бронзу Олимпиады в шорт-треке
Российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 метров на Олимпийских играх в Пекине. Награду Елистратова определил фотофиниш.
Российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 метров на Олимпийских играх в Пекине. Награду Елистратова определил фотофиниш.
Россиянин спорил за медаль со Стивеном Дюбуа. В итоге серебро отдали канадцу. Золотую медаль получил южнокорейский спортсмен Хван Дэ Хон.
Дэ Хон преодолел дистанцию за 2 минуты 9,219 секунды. Дюбуа проиграл ему 0,035 секунды, а Елистратов — 0,048, сообщается на сайте Олимпиады.
У 31-летнего Елистратова, не считая сегодняшней медали, одна золотая и одна бронзовая награды. Первую он взял в эстафете на Играх в Сочи в 2014 году, а вторую — на дистанции в 1500 м в Пхёнчхане в 2018-м.