Казахстан первый. Раскрыты призовые участников Олимпиады-2022 за медали

По информации Ivona.ua, самые большие призовые за медали заплатит Казахстан. Так, за золото казахстанские спортсмены получат 250 тысяч долларов, за серебро — 150 тысяч, а за бронзу — 75 тысяч. «Больше, чем Казахстан, заплатить за награды планировали Сингапур и Индонезия, однако ни один спортсмен из этих стран не смог завоевать лицензию на Олимпиаду-2022», — пишет издание.