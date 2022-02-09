Inside the Games: причиной допингового скандала стал тест Камилы Валиевой
Портал Inside the Games сообщил имя российской фигуристки, оказавшейся в центре скандала на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.
Портал Inside the Games сообщил имя российской фигуристки, оказавшейся в центре скандала на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.
Это Камила Валиева.
В чём именно проблема неизвестно, так как по правилам Всемирного антидопингового кодекса спортсменка, которая на момент нарушения антидопинговых правил не достигла шестнадцатилетнего возраста, является «Защищенным лицом».