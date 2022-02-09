Сборная Дании обыграла Чехию на Олимпиаде. Это соперники россиян по группе

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Германия
5
3
0
2Норвегия
4
2
4
8Россия
2
3
6
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Санный спорт
Двойка. Мужчины. 2-й заезд
Т. Вендль/Арльт
Эггерт/Бенеккен
Штой/Коллер
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Мужчины. Финал B
Джон Генри Крюгер
Денис Айрапетян
Стейн Десмет
Результаты
Двоеборье
К-90 + 10 км. Мужчины. Гонка
Винценц Гайгер
Йерген Гробак
Лукас Грайдерер
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Женщины. Финал
Линдси Джакобеллис
Хло Трапеш
Мерьета Одайн
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Женщины. 2-я попытка
Петра Влгова
Катарина Линсбергер
Венди Хольденер
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Мужчины. Финал
Бирк Рууд
Колби Стивенсон
Хенрик Харлаут
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Натали Гайзенбергер
Анна Беррайтер
Татьяна Иванова
Результаты
Керлинг
Микст. Финал
Италия
Норвегия
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Мужчины. Финал
Йоханнес Клебо
Федерико Пеллегрино
Александр Терентьев
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Женщины. Финал
Юнна Сундлинг
Майя Дальквист
Джессика Диггинс
Результаты
Коньки
1 500 м. Мужчины. Финал
Кьелд Нейс
Томас Крол
Ким Мин Сок
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Мужчины. 20 км
Кантен Фийон-Майе
Антон Смольский
Йоханнес Бе
Результаты
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Финал
Бенжамин Карл
Тим Мастнак
Вик Уайлд
Результаты
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом. Женщины. Финал
Эстер Ледецка
Даниэла Ульбинг
Глория Котник
Результаты
Керлинг
Микст. Матч за 3-е место
Швеция
Великобритания
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Мужчины
Маттиас Майер
Райан Кокрен-Сигль
Александр Килде
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Женщины. Финал
Элин Гу
Тесс Ледо
Матильда Гремо
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Мужчины. Финал
Рэнь Цзивэй
Ли Вэньлун
Лю Шаоан
Результаты
Прыжки с трамплина
Смешанные командные соревнования. Микст. Финал
Словения
Россия
Канада
Результаты
Шорт-трек
500 м. Женщины. Финал
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Ким Бутен
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Женщины. Сессия 1
10.02скороВеликобританияШвейцария
Керлинг. Женщины. Сессия 1
10.02скороДанияКитай
Керлинг. Женщины. Сессия 1
10.02скороШвецияЯпония
Керлинг. Женщины. Сессия 1
10.02скороРоссияСША
Скелетон. Мужчины
10.02скороМужчины. 1-й заезд
Сноуборд. Женщины
10.02скороХаф-пайп. Женщины. Финал
Фигурное катание. Мужчины
10.02скороМужчины. Мужчины. Произвольная программа
Горные лыжи. Мужчины
10.02скороСуперкомбинация. Мужчины. Скоростной спуск
Скелетон. Мужчины
10.02скороМужчины. 2-й заезд
Сноуборд. Мужчины
10.02скороБорд-кросс. Мужчины. Квалификация
Фигурное катание. Мужчины
10.02скороМужчины. Мужчины. Итог
Хоккей. Мужчины. Группа C
10.02скороШвецияЛатвия
Сноуборд. Мужчины
10.02скороБорд-кросс. Мужчины. Финал
Керлинг. Мужчины. Сессия 2
10.02скороСШАШвеция
Керлинг. Мужчины. Сессия 2
10.02скороНорвегияКанада
Керлинг. Мужчины. Сессия 2
10.02скороКитайРоссия
Керлинг. Мужчины. Сессия 2
10.02скороВеликобританияИталия
Горные лыжи. Мужчины
10.02скороСуперкомбинация. Мужчины. Слалом
Лыжные гонки. Женщины
10.02скороИндивидуальная гонка, 10 км (К). Женщины
Хоккей. Мужчины. Группа C
10.02скороФинляндияСловакия
18:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Дании обыграла Чехию на Олимпиаде. Это соперники россиян по группе

Только что в Китае (Пекин) на стадионе «Национальный» сборные Чехии и Дании встречались в рамках матча мужского олимпийского хоккейного турнира.

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Источник: Reuters
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Встреча завершилась победой датчан со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).

На 12-й минуте Маркус Лауридсен открыл счёт в матче, а на 18-й Дания при игре в меньшинстве заработала буллит, который реализовал Франс Нильсен.

На 24-й минуте чехи отыграли одну шайбу: с передачи Яна Коваржа шайбу забросил Роман Червенка.

Напомним, Чехия и Дания играют в одной группе со сборными России и Швейцарии. Ранее россияне переиграли швейцарцев в стартовом матче на Олимпиаде со счётом 1:0 благодаря голу Антона Слепышева.

11 февраля Чехия сыграет со Швейцарией, 12-го — с Россией. Датчане 11 февраля встретятся с Россией, а 12-го — со Швейцарией.

Отметим, команды выступают в группе B. В квартете A играют команды Германии, США, Канады и Китая, в группе C — Финляндия, Латвия, Словакия и Швеция.

Чехия
1:2
0:2, 1:0, 0:0
Дания
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XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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