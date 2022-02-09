Суперсенсация на Олимпиаде! Чехов считали главным конкурентом России, но они не справились даже с Данией

Мужской хоккейный турнир Олимпиады-2020 обречен на сенсации. У команд было разное количество дней на подготовку и главным соревнованиям четырехлетия и разное количество игровой практики, по ходу Олимпиады они с большой долей вероятности будут терять хоккеистов из-за положительных тестов. Ну как тут без неожиданностей?!

Первая из них чуть не случилась в стартовой же встрече — швейцарцы дали бой действующим олимпийским чемпионам и одним из главных фаворитов этих Игр россиянам, уступив лишь с минимальным счетом. Да и решающий гол команда Алексея Жамнова забила с шального рикошета.

То, что не получилось у швейцарцев, удалось спустя несколько часов датчанам. Они в противостоянии с чехами выглядели абсолютными андердогами, но сумели всех удивить. Все решилось уже в первом периоде, который сборная Дании полностью проиграла с точки зрения качества хоккея, зато выиграла по счету — да еще и 2:0.

Чехи перебросали соперника 17−4, но их подвели две ошибки защитника московского «Спартака» Якуба Ержабека. Сначала он не смог спокойно вывести шайбу из своей зоны, за что чехи тут же были наказаны голом Маркуса Лауридсена.

А затем Ержабек помог датчанам заработать буллит в меньшинстве — еще недавно пыливший в «Детройт Ред Уингз» 37-летний ветеран Франс Нильсен исполнил все очень четко и симпатично.

В начале второго периода чешский пенсионер Роман Червенка (36 лет) подарил поклонникам своей сборной надежду, что матч удастся перевернуть.

Но датчане уже поверили в себя, вцепились в результат и на зубах довели дело до сенсационной победы. Главным героем в их составе безусловно стал Себастьян Дам — 34-летний кипер выдал «матч жизни» и отразил 39 бросков. С первой звездой стартового игрового дня хоккейного турнира все ясно.