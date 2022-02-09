В допинг-пробе Валиевой нашли триметазидин (Василий Конов)

«Давайте попробую тезисно на пальцах успокоить. Препарат триметазидин не помогает спортсмену никак. Совсем. Найден в одной-единственной пробе в декабре. И найден мизер. Ни до, ни после в пробах ничего.



Этот препарат был найден у Сергеевой на Играх в Корее, и ее оправдали, так как удалось доказать, что он оказался в организме спортсменки без ее ведома (на самом деле бобслеистку Надежду Сергееву дисквалифицировали на 8 месяцев — Sports.ru).



Поэтому еще раз — пожалуйста, спокойствие. Нет никакого допинга в общепринятом понимании. Нет! Этот сердечный препарат никак не влияет на четверные и спортивные показатели. Оставьте сейчас Камилу в покое», — написал Конов.