В допинг-пробе Валиевой нашли триметазидин (Василий Конов)
В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружили препарат триметазидин.
В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружили препарат триметазидин.
Об этом сообщает заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.
«Давайте попробую тезисно на пальцах успокоить. Препарат триметазидин не помогает спортсмену никак. Совсем. Найден в одной-единственной пробе в декабре. И найден мизер. Ни до, ни после в пробах ничего.
Этот препарат был найден у Сергеевой на Играх в Корее, и ее оправдали, так как удалось доказать, что он оказался в организме спортсменки без ее ведома (на самом деле бобслеистку Надежду Сергееву дисквалифицировали на 8 месяцев — Sports.ru).
Поэтому еще раз — пожалуйста, спокойствие. Нет никакого допинга в общепринятом понимании. Нет! Этот сердечный препарат никак не влияет на четверные и спортивные показатели. Оставьте сейчас Камилу в покое», — написал Конов.
Ранее портал Inside the Games сообщил, что причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпиады-2022 в Пекине стал допинг-тест Валиевой.