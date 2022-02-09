«Это как мельдоний». Спортивный врач — о предполагаемом препарате в допинг-пробе Валиевой

«Триметазидин является запрещённым. Это как мельдоний. Он защищает сердце и мозг во время интенсивных нагрузок. Обычно все подобные препараты анализируются две-три недели во время проверки допинг-пробы. Но после положительного результата его могли отправить на перепроверку, праздники, потом все дела. Но тот факт, что совпало сейчас — это что-то мифическое. Возможно, перепроверяли перед тем, как обвинить. Пробы хранятся до 10 лет.



Этот препарат может быть разрешён. Для этого нужно получить терапевтическое исключение и ввести в систему Adams данные о его использовании. Когда у ВАДА есть сомнения, они не должны про это сообщать», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.