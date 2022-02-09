Тест на допинг иранского горнолыжника Саве-Шемшаки дал положительный результат
Спортсмен временно отстранен от участия в соревнованиях Олимпийских игр.
Спортсмен временно отстранен от участия в соревнованиях Олимпийских игр.
ТАСС, 9 февраля. /ТАСС/. Допинг-тест иранского горнолыжника Хусейна Саве-Шемшаки дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
Спортсмен был временно отстранен от участия в соревнованиях Олимпийских игр в Пекине до вынесения окончательного вердикта в соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA). Саве-Шемшаки может обжаловать отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS).