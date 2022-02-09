У Валиевой — подозрительный допинг-тест. Подробности скандала на Олимпиаде в Пекине

Вокруг сборной России по фигурному катанию после победы в командном турнире Олимпиады-2022 возникла скандальная ситуация

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Утром в среду, 9 февраля, стало известно, что результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 могут быть пересмотрены из-за ситуации с допинг-тестом фигуриста сборной России, сообщает издание Inside the Games. По сведениям источника, проблема возникла с пробой, сданной перед Играми.

В понедельник, 7 февраля, российские фигуристы выиграли командный турнир Олимпийских игр в Пекине. За сборную России выступали Марк Кондратюк и Камила Валиева (оба — одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы). Однако медали россиянам не вручили.

Церемония должна была пройти в Пекине на медальной площади вечером 8 февраля, но была перенесена, а затем отменена. Днем 9 февраля по пекинскому времени британский портал Inside The Games сообщил, что причина переноса — проблема с тестированием на допинг у одного из фигуристов сборной России.

Ближе к ночи по пекинскому времени Inside The Games открыл новый инсайд: допинг-тест Валиевой стал причиной переноса медальной церемонии командного турнира на Олимпиаде.

Что нашли у Валиевой?

Как стало известно «СЭ», запрещенный препарат, найденный в пробе Камилы Валиевой, не способствует повышению спортивных результатов и используется для лечения кардиологических проблем.

По ситуации с 15-летней Валиевой идут разбирательства, они растянутся минимум до четверга, 10 февраля. Если Камилу признают виновной в нарушении антидопинговых правил, ее наказание может быть не таким строгим из-за возраста.

Реакция

Валиева пропустила тренировку во вторник, днем, но никто из представителей сборной России не прокомментировал отсутствие фигуристки.

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Виктория Синицина и Никита Кацалапов провели занятие, но от комментариев отказались, сообщил журналист USA Today Том Шад. А все другие участники командного турнира от России пропустили свои тренировки.

Тренер Тамара Москвина объяснила, что чемпионы мира настасия Анастасия Мишина и Александр Галлямов не тренировались, так как у них выходной день. Светлана Соколовская, тренер Марка Кондратюка, объяснила пропуск своим подопечным тренировки тем, что у фигуриста запланированный отдых перед прокатом произвольной программы в личном турнире 10 февраля.

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, жестко отреагировал на информацию о возможной положительной допинг-пробе у 15-летней Камилы Валиевой. Он отметил, что не может что-либо утверждать, так как не имеет официальной информации.