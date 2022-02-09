Наши керлингисты едва не обыграли олимпийских чемпионов из США. Не хватило одного камня

Олимпийские игры-2022

Керлинг. Мужчины. 1-й тур

Россия — США — 5:6.

После сенсационного четвёртого места на чемпионате мира мы вправе ждать от нашей мужской сборной медалей. Да, для этого нужно стечение обстоятельств, но если они сошлись даже у наших серебряных прыгунов с трамплина, почему бы не повторить здесь, только более спортивными методами? В круговом турнире участвуют 10 сборных, после игр каждой с каждой пройдут полуфиналы и медальные матчи.

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В первом матче с США, действующими олимпийскими чемпионами, все начиналось очень хорошо — наши вели 3:1, но затем ошиблись на нескольких решающих бросках, заключительных в своих эндах, и упустили преимущество.

На последний, 10-й энд команда Сергея Глухова выходила с отставанием в один камень — 4:5, но с хаммером, то есть правом на последний бросок.

К сожалению, на нём мы и ошиблись. В «доме» была непростая ситуация. Предпоследний камень наши завезли точнехонько, а вот последний не доехал, врезавшись в американский гард — камень на подступах к «дому». Судьям даже пришлось достать циркуль, чтобы определить, чей снаряд ближе к центру. Оказалось, что наш, и игра перешла в экстра-энд. «Могли брать +2», — с небольшим разочарованием обсудили наши.

В дополнительном энде шансов против американцев не было. Они не позволили запутать ситуацию в «доме» и спокойно завезли последний камень в центр — 5:6.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZuHWyDsCDX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Федерация кёрлинга России (@russiancurlingfederation)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Потихоньку растем

После игры наши игроки Антон Калалб и Евгений Климов подвели итоги встречи.

— Чуть не хватило, чтобы обыграть олимпийских чемпионов. Чего?

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Климов: — Не хватило из-за небольшой ошибки на последнем камне, могли в последнем энде брать свое. Одного этого очка и не хватило. Мы играли в прошлом году на чемпионате мира с ними, были удачные матчи. Немного не хватило, ничего страшного. Надо делать выводы.

— Керлинг — такой вид спорта, который смотрят раз в четыре года. Что с этим делать?

Климов: — Популяризировать! На самом деле, после Олимпиады-2014 стало больше народу приходить играть. Надеюсь, после этой Олимпиады будет еще больше.

Калалб: — Больше показывайте, освещайте. Это уже от вас зависит. После прошлогоднего чемпионата мира мы увидели интерес со стороны телевидения, радио, больше интервью. Потихоньку растем.

— От многих спортсменов слышу, мол, у футболистов такие зарплаты, а результата нет. А вы вроде как четвертые в мире, но зарабатываете в сотни раз меньше. Справедливо?

Климов: — Наверное, я не уполномочен отвечать на такие вопросы. Это зависит не от нас.

Калалб: — Мы это просто принимаем и стараемся сделать так, чтобы в керлинге было больше спонсоров и денег было больше.

— Насколько Россия — США — принципиальное противостояние в керлинге?

Калалб: — Наверное, когда-то было давно. Сейчас это просто две команды, которые хотят показать лучшую игру.

— Политический аспект роли не играет?

Климов: — Никакой.

Уже проводили матч в масках

— Какую задачу на Олимпиаду ставите после успешного чемпионата мира?

Климов: — Хотим показать хорошую игру и, конечно же, хотим результата. Все спортсмены мечтают попасть на пьедестал. Поставили высокие цели.

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Калалб: — Не бьем себя в грудь, но, естественно, нам все под силу. Чемпионат мира показал — один шаг, и ты в тройке. Здесь те же команды, те же люди, тот же лед. Почему нет? Все будут нервничать.

— Вы совсем недавно прилетели. Уже привыкли к тестам, маскам и прочему?

Климов: — Мы сидели на сборах в Новосибирске. У нас было все то же самое. Сдавали тесты, сидели в масках, тренировались в закрытых помещениях, питались отдельно.

Калалб: — Последние пара лет приучили нас не удивляться этому. На Олимпиаде ловишь удовольствие от других вещей: много народу, много высокопрофессиональных спортсменов. Другая атмосфера.

— Готовы играть в масках?

Климов: — Играли в них на последнем чемпионате мира. Провели так целый матч.

Калалб: — Было тяжело. Я слышал, что и наши хоккеистки не всю игру провели в масках. Дышать тяжело даже нам. Девчонкам, которые бегают без продыху, еще сложнее.

— В дабл-миксте австралийка вышла играть с положительным тестом. Это не сводит к абсурду эти антиковидные правила?

Калалб: — Мы услышали это с подачей про положительный тест, но углубившись в вопрос, узнали, что она сдала два отрицательных после положительного. Вопросов нет. Очень надеюсь, что к нам отнесутся так же лояльно, если, не дай бог, возникнет подобная ситуация. Что все будет так же лояльно и честно.

— Слышали, что у фигуристов могут отобрать золото?

Калалб: — Вкратце. Слышали, что что-то случилось, что могут отобрать медали. Но почему, пока не слышали.

— Керлинг через это проходил четыре года назад…

Климов: — Мы с этим ничего не можем сделать.

Калалб: — Ситуация мало зависит от нас. Будут разбираться. Что-то будут выяснять, понятно.

— У вас все нормально? Вы чисты?