Наши керлингисты едва не обыграли олимпийских чемпионов из США. Не хватило одного камня

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Германия
5
3
0
2Норвегия
4
2
4
8Россия
2
3
6
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Санный спорт
Двойка. Мужчины. 2-й заезд
Т. Вендль/Арльт
Эггерт/Бенеккен
Штой/Коллер
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Мужчины. Финал B
Джон Генри Крюгер
Денис Айрапетян
Стейн Десмет
Результаты
Двоеборье
К-90 + 10 км. Мужчины. Гонка
Винценц Гайгер
Йерген Гробак
Лукас Грайдерер
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Женщины. Финал
Линдси Джакобеллис
Хло Трапеш
Мерьета Одайн
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Женщины. 2-я попытка
Петра Влгова
Катарина Линсбергер
Венди Хольденер
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Мужчины. Финал
Бирк Рууд
Колби Стивенсон
Хенрик Харлаут
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Натали Гайзенбергер
Анна Беррайтер
Татьяна Иванова
Результаты
Керлинг
Микст. Финал
Италия
Норвегия
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Мужчины. Финал
Йоханнес Клебо
Федерико Пеллегрино
Александр Терентьев
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Женщины. Финал
Юнна Сундлинг
Майя Дальквист
Джессика Диггинс
Результаты
Коньки
1 500 м. Мужчины. Финал
Кьелд Нейс
Томас Крол
Ким Мин Сок
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Мужчины. 20 км
Кантен Фийон-Майе
Антон Смольский
Йоханнес Бе
Результаты
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Финал
Бенжамин Карл
Тим Мастнак
Вик Уайлд
Результаты
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом. Женщины. Финал
Эстер Ледецка
Даниэла Ульбинг
Глория Котник
Результаты
Керлинг
Микст. Матч за 3-е место
Швеция
Великобритания
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Мужчины
Маттиас Майер
Райан Кокрен-Сигль
Александр Килде
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Женщины. Финал
Элин Гу
Тесс Ледо
Матильда Гремо
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Мужчины. Финал
Рэнь Цзивэй
Ли Вэньлун
Лю Шаоан
Результаты
Прыжки с трамплина
Смешанные командные соревнования. Микст. Финал
Словения
Россия
Канада
Результаты
Шорт-трек
500 м. Женщины. Финал
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Ким Бутен
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Женщины. Сессия 1
10.02скороВеликобританияШвейцария
Керлинг. Женщины. Сессия 1
10.02скороДанияКитай
Керлинг. Женщины. Сессия 1
10.02скороШвецияЯпония
Керлинг. Женщины. Сессия 1
10.02скороРоссияСША
Скелетон. Мужчины
10.02скороМужчины. 1-й заезд
Сноуборд. Женщины
10.02скороХаф-пайп. Женщины. Финал
Фигурное катание. Мужчины
10.02скороМужчины. Мужчины. Произвольная программа
Горные лыжи. Мужчины
10.02скороСуперкомбинация. Мужчины. Скоростной спуск
Скелетон. Мужчины
10.02скороМужчины. 2-й заезд
Сноуборд. Мужчины
10.02скороБорд-кросс. Мужчины. Квалификация
Фигурное катание. Мужчины
10.02скороМужчины. Мужчины. Итог
Хоккей. Мужчины. Группа C
10.02скороШвецияЛатвия
Сноуборд. Мужчины
10.02скороБорд-кросс. Мужчины. Финал
Керлинг. Мужчины. Сессия 2
10.02скороСШАШвеция
Керлинг. Мужчины. Сессия 2
10.02скороНорвегияКанада
Керлинг. Мужчины. Сессия 2
10.02скороКитайРоссия
Керлинг. Мужчины. Сессия 2
10.02скороВеликобританияИталия
Горные лыжи. Мужчины
10.02скороСуперкомбинация. Мужчины. Слалом
Лыжные гонки. Женщины
10.02скороИндивидуальная гонка, 10 км (К). Женщины
Хоккей. Мужчины. Группа C
10.02скороФинляндияСловакия
22:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Наши керлингисты едва не обыграли олимпийских чемпионов из США. Не хватило одного камня

Мужская сборная России уступила в первом матче турнира в Пекине, но оставила хорошее впечатление от своей игры.

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Источник: Reuters

Олимпийские игры-2022
Керлинг. Мужчины. 1-й тур
Россия — США — 5:6.

После сенсационного четвёртого места на чемпионате мира мы вправе ждать от нашей мужской сборной медалей. Да, для этого нужно стечение обстоятельств, но если они сошлись даже у наших серебряных прыгунов с трамплина, почему бы не повторить здесь, только более спортивными методами? В круговом турнире участвуют 10 сборных, после игр каждой с каждой пройдут полуфиналы и медальные матчи.

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В первом матче с США, действующими олимпийскими чемпионами, все начиналось очень хорошо — наши вели 3:1, но затем ошиблись на нескольких решающих бросках, заключительных в своих эндах, и упустили преимущество.

На последний, 10-й энд команда Сергея Глухова выходила с отставанием в один камень — 4:5, но с хаммером, то есть правом на последний бросок.

К сожалению, на нём мы и ошиблись. В «доме» была непростая ситуация. Предпоследний камень наши завезли точнехонько, а вот последний не доехал, врезавшись в американский гард — камень на подступах к «дому». Судьям даже пришлось достать циркуль, чтобы определить, чей снаряд ближе к центру. Оказалось, что наш, и игра перешла в экстра-энд. «Могли брать +2», — с небольшим разочарованием обсудили наши.

В дополнительном энде шансов против американцев не было. Они не позволили запутать ситуацию в «доме» и спокойно завезли последний камень в центр — 5:6.

Во время загрузки произошла ошибка.

Потихоньку растем

После игры наши игроки Антон Калалб и Евгений Климов подвели итоги встречи.

— Чуть не хватило, чтобы обыграть олимпийских чемпионов. Чего?

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Климов: — Не хватило из-за небольшой ошибки на последнем камне, могли в последнем энде брать свое. Одного этого очка и не хватило. Мы играли в прошлом году на чемпионате мира с ними, были удачные матчи. Немного не хватило, ничего страшного. Надо делать выводы.

— Керлинг — такой вид спорта, который смотрят раз в четыре года. Что с этим делать?

Климов: — Популяризировать! На самом деле, после Олимпиады-2014 стало больше народу приходить играть. Надеюсь, после этой Олимпиады будет еще больше.

Калалб: — Больше показывайте, освещайте. Это уже от вас зависит. После прошлогоднего чемпионата мира мы увидели интерес со стороны телевидения, радио, больше интервью. Потихоньку растем.

— От многих спортсменов слышу, мол, у футболистов такие зарплаты, а результата нет. А вы вроде как четвертые в мире, но зарабатываете в сотни раз меньше. Справедливо?

Климов: — Наверное, я не уполномочен отвечать на такие вопросы. Это зависит не от нас.

Калалб: — Мы это просто принимаем и стараемся сделать так, чтобы в керлинге было больше спонсоров и денег было больше.

— Насколько Россия — США — принципиальное противостояние в керлинге?

Калалб: — Наверное, когда-то было давно. Сейчас это просто две команды, которые хотят показать лучшую игру.

— Политический аспект роли не играет?

Климов: — Никакой.

Уже проводили матч в масках

— Какую задачу на Олимпиаду ставите после успешного чемпионата мира?

Климов: — Хотим показать хорошую игру и, конечно же, хотим результата. Все спортсмены мечтают попасть на пьедестал. Поставили высокие цели.

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Калалб: — Не бьем себя в грудь, но, естественно, нам все под силу. Чемпионат мира показал — один шаг, и ты в тройке. Здесь те же команды, те же люди, тот же лед. Почему нет? Все будут нервничать.

— Вы совсем недавно прилетели. Уже привыкли к тестам, маскам и прочему?

Климов: — Мы сидели на сборах в Новосибирске. У нас было все то же самое. Сдавали тесты, сидели в масках, тренировались в закрытых помещениях, питались отдельно.

Калалб: — Последние пара лет приучили нас не удивляться этому. На Олимпиаде ловишь удовольствие от других вещей: много народу, много высокопрофессиональных спортсменов. Другая атмосфера.

— Готовы играть в масках?

Климов: — Играли в них на последнем чемпионате мира. Провели так целый матч.

Калалб: — Было тяжело. Я слышал, что и наши хоккеистки не всю игру провели в масках. Дышать тяжело даже нам. Девчонкам, которые бегают без продыху, еще сложнее.

— В дабл-миксте австралийка вышла играть с положительным тестом. Это не сводит к абсурду эти антиковидные правила?

Калалб: — Мы услышали это с подачей про положительный тест, но углубившись в вопрос, узнали, что она сдала два отрицательных после положительного. Вопросов нет. Очень надеюсь, что к нам отнесутся так же лояльно, если, не дай бог, возникнет подобная ситуация. Что все будет так же лояльно и честно.

— Слышали, что у фигуристов могут отобрать золото?

Калалб: — Вкратце. Слышали, что что-то случилось, что могут отобрать медали. Но почему, пока не слышали.

— Керлинг через это проходил четыре года назад…

Климов: — Мы с этим ничего не можем сделать.

Калалб: — Ситуация мало зависит от нас. Будут разбираться. Что-то будут выяснять, понятно.

— У вас все нормально? Вы чисты?

Климов: — Да.

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X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
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