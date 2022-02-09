Информация об отстранении Валиевой не подтверждается

15-летнюю спортсменку еще могут признать невиновной в инциденте с положительным тестом на кардиологический препарат триметазидин. В данный момент над этим вопросом работают юристы Олимпийского комитета России и МОК. Если невиновность Валиевой в итоге будет доказана, сборная России сохранит за собой золотые медали командного турнира.