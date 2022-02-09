Валиеву нужно поддержать! Эта спортсменка достойна восхищения

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Германия
5
3
0
2Норвегия
4
2
4
8Россия
2
3
6
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Санный спорт
Двойка. Мужчины. 2-й заезд
Т. Вендль/Арльт
Эггерт/Бенеккен
Штой/Коллер
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Мужчины. Финал B
Джон Генри Крюгер
Денис Айрапетян
Стейн Десмет
Результаты
Двоеборье
К-90 + 10 км. Мужчины. Гонка
Винценц Гайгер
Йерген Гробак
Лукас Грайдерер
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Женщины. Финал
Линдси Джакобеллис
Хло Трапеш
Мерьета Одайн
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Женщины. 2-я попытка
Петра Влгова
Катарина Линсбергер
Венди Хольденер
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Мужчины. Финал
Бирк Рууд
Колби Стивенсон
Хенрик Харлаут
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Натали Гайзенбергер
Анна Беррайтер
Татьяна Иванова
Результаты
Керлинг
Микст. Финал
Италия
Норвегия
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Мужчины. Финал
Йоханнес Клебо
Федерико Пеллегрино
Александр Терентьев
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Женщины. Финал
Юнна Сундлинг
Майя Дальквист
Джессика Диггинс
Результаты
Коньки
1 500 м. Мужчины. Финал
Кьелд Нейс
Томас Крол
Ким Мин Сок
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Мужчины. 20 км
Кантен Фийон-Майе
Антон Смольский
Йоханнес Бе
Результаты
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Финал
Бенжамин Карл
Тим Мастнак
Вик Уайлд
Результаты
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом. Женщины. Финал
Эстер Ледецка
Даниэла Ульбинг
Глория Котник
Результаты
Керлинг
Микст. Матч за 3-е место
Швеция
Великобритания
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Мужчины
Маттиас Майер
Райан Кокрен-Сигль
Александр Килде
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Женщины. Финал
Элин Гу
Тесс Ледо
Матильда Гремо
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Мужчины. Финал
Рэнь Цзивэй
Ли Вэньлун
Лю Шаоан
Результаты
Прыжки с трамплина
Смешанные командные соревнования. Микст. Финал
Словения
Россия
Канада
Результаты
Шорт-трек
500 м. Женщины. Финал
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Ким Бутен
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Женщины. Сессия 1
10.02скороВеликобританияШвейцария
Керлинг. Женщины. Сессия 1
10.02скороДанияКитай
Керлинг. Женщины. Сессия 1
10.02скороШвецияЯпония
Керлинг. Женщины. Сессия 1
10.02скороРоссияСША
Скелетон. Мужчины
10.02скороМужчины. 1-й заезд
Сноуборд. Женщины
10.02скороХаф-пайп. Женщины. Финал
Фигурное катание. Мужчины
10.02скороМужчины. Мужчины. Произвольная программа
Горные лыжи. Мужчины
10.02скороСуперкомбинация. Мужчины. Скоростной спуск
Скелетон. Мужчины
10.02скороМужчины. 2-й заезд
Сноуборд. Мужчины
10.02скороБорд-кросс. Мужчины. Квалификация
Фигурное катание. Мужчины
10.02скороМужчины. Мужчины. Итог
Хоккей. Мужчины. Группа C
10.02скороШвецияЛатвия
Сноуборд. Мужчины
10.02скороБорд-кросс. Мужчины. Финал
Керлинг. Мужчины. Сессия 2
10.02скороСШАШвеция
Керлинг. Мужчины. Сессия 2
10.02скороНорвегияКанада
Керлинг. Мужчины. Сессия 2
10.02скороКитайРоссия
Керлинг. Мужчины. Сессия 2
10.02скороВеликобританияИталия
Горные лыжи. Мужчины
10.02скороСуперкомбинация. Мужчины. Слалом
Лыжные гонки. Женщины
10.02скороИндивидуальная гонка, 10 км (К). Женщины
Хоккей. Мужчины. Группа C
10.02скороФинляндияСловакия
23:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Валиеву нужно поддержать! Эта спортсменка достойна восхищения

15-летняя фигуристка Камила Валиева переживает личную драму.

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Источник: РИА "Новости"

Что бы ни случилось с подозрениями в допинге, невероятный талант нашей фигуристки глупо оспаривать

В фигурном катании — невероятная драма. Долгая пауза между финалом командного турнира и награждением с самого начала ничего хорошего не сулила. Мы узнали, что проблема не в положительных тестах на ковид у американцев, а, по неподтвержденной информации, в допинг-тестах у нашей чемпионки Европы Камилы Валиевой. Она подозревается в употреблении запрещенного вещества.

Ситуация сложная и требует тщательных разбирательств, прежде всего медицинских и юридических. Но общественность (в основном западная) не стала дожидаться официального решения и принялась линчевать 15-летнюю девочку. При этом еще вчера ее носила на руках вся планета — от актеров Голливуда до ведущих изданий США. Неужели все могло измениться буквально за сутки?

История отношения к Камиле — это история двуличия

Верно говорят, что от любви до ненависти — один шаг. Как бы ни закончилась история с Валиевой, она показала, насколько двуличное у нас отношение к кумирам. «Планета замирает даже в столь удручающие времена, чтобы с трепетом смотреть, как спортсмены (и артисты), такие как Камила Валиева, показывают нам красоту этого мира, создаваемую одним человеком. Песня. Поэма. Живопись. Посвятить свою жизнь (в случае Валиевой — пока очень короткую) этому искусству. Спасибо тебе, Камила Валиева, за то, что ты даришь миру красоту, от которой замирает сердце», — писал в понедельник знаменитый актер Алек Болдуин.

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«Господи, если это выступление не вдохновило весь мир заняться фигурным катанием, то я не знаю, что еще нужно», — сказал в эфире ведущего американского телеканала NBC бывший фигурист Джонни Вейр.

«Валиева сотворила историю! Эту фразу вы услышите еще не раз на Олимпийских играх», — написала Элен Тенг из ESPN.

Теперь же мы слышим совсем другую риторику. «Очередной акт большого российского обмана», «Крах фабрики чемпионов Тутберидзе — лучшая русская фигуристка попалась на допинге», «Рекорды, омраченные нарушением закона» — мировые издания словно соревновались в острословии. Несколько сомнительных новостей при полном отсутствии официальных заявлений — и от былой восторженности не осталось и следа.

Поверьте, я точно не тот человек, который защищал бы спортсменов, употребляющих допинг. Я не понимаю, почему до сих пор некоторые считают героем тренера Виктора Чегина. Но история Камилы — совсем из другой оперы.

Никакой допинг не поможет кататься так, как она

Оправданий применению допинга быть не может. Но также я сторонник того, чтобы ко всем подходить по-человечески и сначала разобраться в вопросе, прежде чем делать далеко идущие выводы. И тем более кого-то в чем-то обвинять.

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Валиеву подозревают (и это, подчеркиваю, ключевое слово — никаких официальных решений пока нет!) в употреблении триметазидина. Это препарат, который помогает при избыточных физических нагрузках, и его выписывают при проблемах с сердцем, но реальной помощи в спортивных показателях он не дает. Тем более речь, судя по всему, идет о минимальной дозе, которую можно списать вообще на ошибку лаборатории.

Еще один важный нюанс — проба взята еще в декабре, а на самой Олимпиаде никаких проблем с тестами у Валиевой не было. Так о каком обмане идет речь?

Неужели мизерная доля лекарства, практическая польза которого к тому же не доказана, могла всерьез повлиять на четверные Камилы? Неужели она восхищала своей пластикой и эстетикой Болдуина и корреспондентов NBC исключительно из-за триметазидина? Неужели мы готовы отказаться от той красоты, которую дарила фигуристка миру, только лишь потому, что возникли сомнительные вопросы к ее тестам?

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Еще даже ничего не решено и есть отнюдь не теоретический шанс на справедливость. Какой она будет — решайте сами. Только имейте в виду, что «Болеро» Майи Плисецкой вам не подарит ни одна волшебная таблетка. И если вы еще вчера восторгались Валиевой, то почему бы сейчас ее просто не поддержать?

Люди, похоже, забыли, что речь идет о маленькой, пусть и космически талантливой девочке. Валиевой всего 15, и она переживает сейчас такую личную драму, которую не пожелаешь злейшему врагу.

Сил ей и стойкости, а нам всем — терпения и человечности. Помните, что за большими рекордами стоят простые люди и человеческие судьбы.

Автор: Рустам Имамов

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XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
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