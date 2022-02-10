В пробе Камилы Валиевой найден триметазидин. Кого на нем ловили раньше и на сколько дисквалифицировали

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Германия
5
3
0
2Норвегия
4
2
4
8Россия
2
3
6
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Санный спорт
Двойка. Мужчины. 2-й заезд
Т. Вендль/Арльт
Эггерт/Бенеккен
Штой/Коллер
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Мужчины. Финал B
Джон Генри Крюгер
Денис Айрапетян
Стейн Десмет
Результаты
Двоеборье
К-90 + 10 км. Мужчины. Гонка
Винценц Гайгер
Йерген Гробак
Лукас Грайдерер
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Женщины. Финал
Линдси Джакобеллис
Хло Трапеш
Мерьета Одайн
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Женщины. 2-я попытка
Петра Влгова
Катарина Линсбергер
Венди Хольденер
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Мужчины. Финал
Бирк Рууд
Колби Стивенсон
Хенрик Харлаут
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Натали Гайзенбергер
Анна Беррайтер
Татьяна Иванова
Результаты
Керлинг
Микст. Финал
Италия
Норвегия
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Мужчины. Финал
Йоханнес Клебо
Федерико Пеллегрино
Александр Терентьев
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Женщины. Финал
Юнна Сундлинг
Майя Дальквист
Джессика Диггинс
Результаты
Коньки
1 500 м. Мужчины. Финал
Кьелд Нейс
Томас Крол
Ким Мин Сок
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Мужчины. 20 км
Кантен Фийон-Майе
Антон Смольский
Йоханнес Бе
Результаты
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Финал
Бенжамин Карл
Тим Мастнак
Вик Уайлд
Результаты
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом. Женщины. Финал
Эстер Ледецка
Даниэла Ульбинг
Глория Котник
Результаты
Керлинг
Микст. Матч за 3-е место
Швеция
Великобритания
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Мужчины
Маттиас Майер
Райан Кокрен-Сигль
Александр Килде
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Женщины. Финал
Элин Гу
Тесс Ледо
Матильда Гремо
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Мужчины. Финал
Рэнь Цзивэй
Ли Вэньлун
Лю Шаоан
Результаты
Прыжки с трамплина
Смешанные командные соревнования. Микст. Финал
Словения
Россия
Канада
Результаты
Шорт-трек
500 м. Женщины. Финал
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Ким Бутен
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Женщины. Сессия 1
04:05скороВеликобританияШвейцария
Керлинг. Женщины. Сессия 1
04:05скороДанияКитай
Керлинг. Женщины. Сессия 1
04:05скороШвецияЯпония
Керлинг. Женщины. Сессия 1
04:05скороРоссияСША
Скелетон. Мужчины
04:30скороМужчины. 1-й заезд
Сноуборд. Женщины
04:30скороХаф-пайп. Женщины. Финал
Фигурное катание. Мужчины
04:30скороМужчины. Мужчины. Произвольная программа
Горные лыжи. Мужчины
05:30скороСуперкомбинация. Мужчины. Скоростной спуск
Скелетон. Мужчины
06:00скороМужчины. 2-й заезд
Сноуборд. Мужчины
06:15скороБорд-кросс. Мужчины. Квалификация
Фигурное катание. Мужчины
06:30скороМужчины. Мужчины. Итог
Хоккей. Мужчины. Группа C
07:10скороШвецияЛатвия
Сноуборд. Мужчины
09:00скороБорд-кросс. Мужчины. Финал
Керлинг. Мужчины. Сессия 2
09:05скороСШАШвеция
Керлинг. Мужчины. Сессия 2
09:05скороНорвегияКанада
Керлинг. Мужчины. Сессия 2
09:05скороКитайРоссия
Керлинг. Мужчины. Сессия 2
09:05скороВеликобританияИталия
Горные лыжи. Мужчины
09:15скороСуперкомбинация. Мужчины. Слалом
Лыжные гонки. Женщины
10:00скороИндивидуальная гонка, 10 км (К). Женщины
Хоккей. Мужчины. Группа C
11:40скороФинляндияСловакия
00:06 (мск), источник: Sport24

В пробе Камилы Валиевой найден триметазидин. Кого на нем ловили раньше и на сколько дисквалифицировали

Рассказываем.

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Источник: РИА "Новости"
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Олимпийские игры для сборной России в Пекине, как и в Токио, обернулись скандалом.

В Японии стало известно о положительном допинг-тесте на эритропоэтин у триатлониста Игоря Полянского. К счастью, команда ничего не потеряла, потому что в этом виде спорта у нас результаты были не самые впечатляющие.

В Пекине же ситуация гораздо хуже. Издание Inside The Games сообщило, что церемония награждения призеров в командном турнире не состоялась из-за проваленного теста перед Олимпиадой Камилы Валиевой. Позже появилась информация, что это вещество, которое не влияет на спортивные результаты. Речь о триметазидине, хотя вряд ли официально об этом объявят. Дело в том, что Валиевой всего 15 лет, а это позволяет ей попадать в категории спортсменов, о которых нельзя разглашать личные данные.

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Эта «запрещенка» действительно никак не помогает бежать быстрее, а также быть выше и сильнее. Триметазидин рекомендуется для профилактики стенокардии, снижает шум в ушах и помогает при головокружениях сосудистого происхождения. Также особенно его рекомендуют для защиты сердца при повышенных физических нагрузках, поэтому так часто сравнивают с мельдонием. Самые распространенные аналоги препарата — «Предуктал», «Депренорм», «Антистен МВ».

В список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) триметазидин попал в 2014 году. Специалисты относят его к классу модуляторов метаболизма. Вещества, содержащие в себе триметазидин, запрещены и в соревновательный, и во внесоревновательный периоды. Если препарат необходим для лечения, спортсмен должен позаботиться о терапевтическом исключении, что позволит в дальнейшем избежать проблем.

Говорят, количество вещества в пробе Валиевой мизерное, поэтому наказание может быть таким же небольшим. Опять же дело в возрасте. В разное время спортсмены, которые были пойманы на триметазидине, получили от 3 месяцев до 4 лет бана.

Вот примеры:

  • китайский пловец Сунь Ян погорел на триметазидине весной 2014 года на внутренних соревнованиях у себя дома. Правда, о его положительной пробе все узнали гораздо позже. Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) почему-то решило никому об этом не говорить, а плавательная федерация также тихо выписала Яну трехмесячный бан (столько он получил за убедительные аргументы). К моменту обнародования информации дисквалификация уже истекла

Источник: AP 2021

  • украинская лыжница Марина Лисогор узнала о положительной допинг-пробе на Олимпиаде-2014. Спортсменка объяснила, что использовала «Предуктал» много лет по рекомендации врача (была операция). В Сочи начала применять вновь, но не знала, что с 1 января его применение запрещено. За нарушение антидопинговых правил Лисогор была дисквалифицирована на два года

Источник: AP 2021

  • российский гребец Сергей Федоровцев был дисквалифицирован летом 2016 года. Олимпийский чемпион Игр в Афинах провалил тесты на «запрещенку» в мае. Тогда все результаты спортсмена аннулировали, а мужскую команду не пустили в Рио. Федоровцева забанили на 4 года, хотя он долго пытался доказать в Спортивном арбитражном суде (CAS) свою невиновность

Источник: РИА "Новости"

  • последний раз триметазидин всплыл на Олимпиаде в Пхенчхане. Его обнаружили у российской бобслеистки Надежды Сергеевой. Результаты спортсменки на Играх были аннулированы, а сама она забанена на 8 месяцев. Только в ходе разбирательств выяснилось, что триметазидин входил в состав разрешенного Федеральным медико-биологическим агентством России (ФМБА) препарата «Метионин» (этого не указали в инструкции). Бобслеистка подавала иск к ФМБА и производителю лекарства, но так и не смогла выиграть суд, чтобы получить компенсацию.

Источник: РИА "Новости"

Что же до исключительного дела Валиевой, она может вообще легко отделаться. Возраст уже играет за нее. Осталось только выяснить обстоятельства попадания в ее организм «запрещенки». Это единственная возможность сохранить медаль и продолжить соревноваться дальше.

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XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
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