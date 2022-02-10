В пробе Камилы Валиевой найден триметазидин. Кого на нем ловили раньше и на сколько дисквалифицировали

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Олимпийские игры для сборной России в Пекине, как и в Токио, обернулись скандалом.

В Японии стало известно о положительном допинг-тесте на эритропоэтин у триатлониста Игоря Полянского. К счастью, команда ничего не потеряла, потому что в этом виде спорта у нас результаты были не самые впечатляющие.

В Пекине же ситуация гораздо хуже. Издание Inside The Games сообщило, что церемония награждения призеров в командном турнире не состоялась из-за проваленного теста перед Олимпиадой Камилы Валиевой. Позже появилась информация, что это вещество, которое не влияет на спортивные результаты. Речь о триметазидине, хотя вряд ли официально об этом объявят. Дело в том, что Валиевой всего 15 лет, а это позволяет ей попадать в категории спортсменов, о которых нельзя разглашать личные данные.

Эта «запрещенка» действительно никак не помогает бежать быстрее, а также быть выше и сильнее. Триметазидин рекомендуется для профилактики стенокардии, снижает шум в ушах и помогает при головокружениях сосудистого происхождения. Также особенно его рекомендуют для защиты сердца при повышенных физических нагрузках, поэтому так часто сравнивают с мельдонием. Самые распространенные аналоги препарата — «Предуктал», «Депренорм», «Антистен МВ».

В список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) триметазидин попал в 2014 году. Специалисты относят его к классу модуляторов метаболизма. Вещества, содержащие в себе триметазидин, запрещены и в соревновательный, и во внесоревновательный периоды. Если препарат необходим для лечения, спортсмен должен позаботиться о терапевтическом исключении, что позволит в дальнейшем избежать проблем.

Говорят, количество вещества в пробе Валиевой мизерное, поэтому наказание может быть таким же небольшим. Опять же дело в возрасте. В разное время спортсмены, которые были пойманы на триметазидине, получили от 3 месяцев до 4 лет бана.

Вот примеры:

китайский пловец Сунь Ян погорел на триметазидине весной 2014 года на внутренних соревнованиях у себя дома. Правда, о его положительной пробе все узнали гораздо позже. Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) почему-то решило никому об этом не говорить, а плавательная федерация также тихо выписала Яну трехмесячный бан (столько он получил за убедительные аргументы). К моменту обнародования информации дисквалификация уже истекла

украинская лыжница Марина Лисогор узнала о положительной допинг-пробе на Олимпиаде-2014. Спортсменка объяснила, что использовала «Предуктал» много лет по рекомендации врача (была операция). В Сочи начала применять вновь, но не знала, что с 1 января его применение запрещено. За нарушение антидопинговых правил Лисогор была дисквалифицирована на два года

российский гребец Сергей Федоровцев был дисквалифицирован летом 2016 года. Олимпийский чемпион Игр в Афинах провалил тесты на «запрещенку» в мае. Тогда все результаты спортсмена аннулировали, а мужскую команду не пустили в Рио. Федоровцева забанили на 4 года, хотя он долго пытался доказать в Спортивном арбитражном суде (CAS) свою невиновность

последний раз триметазидин всплыл на Олимпиаде в Пхенчхане. Его обнаружили у российской бобслеистки Надежды Сергеевой. Результаты спортсменки на Играх были аннулированы, а сама она забанена на 8 месяцев. Только в ходе разбирательств выяснилось, что триметазидин входил в состав разрешенного Федеральным медико-биологическим агентством России (ФМБА) препарата «Метионин» (этого не указали в инструкции). Бобслеистка подавала иск к ФМБА и производителю лекарства, но так и не смогла выиграть суд, чтобы получить компенсацию.