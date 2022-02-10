В пробе Камилы Валиевой найден триметазидин. Кого на нем ловили раньше и на сколько дисквалифицировали
Рассказываем.
Рассказываем.
Олимпийские игры для сборной России в Пекине, как и в Токио, обернулись скандалом.
В Японии стало известно о положительном допинг-тесте на эритропоэтин у триатлониста Игоря Полянского. К счастью, команда ничего не потеряла, потому что в этом виде спорта у нас результаты были не самые впечатляющие.
В Пекине же ситуация гораздо хуже. Издание Inside The Games сообщило, что церемония награждения призеров в командном турнире не состоялась из-за проваленного теста перед Олимпиадой Камилы Валиевой. Позже появилась информация, что это вещество, которое не влияет на спортивные результаты. Речь о триметазидине, хотя вряд ли официально об этом объявят. Дело в том, что Валиевой всего 15 лет, а это позволяет ей попадать в категории спортсменов, о которых нельзя разглашать личные данные.
Эта «запрещенка» действительно никак не помогает бежать быстрее, а также быть выше и сильнее. Триметазидин рекомендуется для профилактики стенокардии, снижает шум в ушах и помогает при головокружениях сосудистого происхождения. Также особенно его рекомендуют для защиты сердца при повышенных физических нагрузках, поэтому так часто сравнивают с мельдонием. Самые распространенные аналоги препарата — «Предуктал», «Депренорм», «Антистен МВ».
В список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) триметазидин попал в 2014 году. Специалисты относят его к классу модуляторов метаболизма. Вещества, содержащие в себе триметазидин, запрещены и в соревновательный, и во внесоревновательный периоды. Если препарат необходим для лечения, спортсмен должен позаботиться о терапевтическом исключении, что позволит в дальнейшем избежать проблем.
Говорят, количество вещества в пробе Валиевой мизерное, поэтому наказание может быть таким же небольшим. Опять же дело в возрасте. В разное время спортсмены, которые были пойманы на триметазидине, получили от 3 месяцев до 4 лет бана.
Вот примеры:
Что же до исключительного дела Валиевой, она может вообще легко отделаться. Возраст уже играет за нее. Осталось только выяснить обстоятельства попадания в ее организм «запрещенки». Это единственная возможность сохранить медаль и продолжить соревноваться дальше.