Российский фигурист после выступления почувствовал себя плохо

По имеющимся данным, в микст-зоне россиянин прошел мимо камер и журналистов. При этом он извинился и сообщил, что не станет общаться, поскольку плохо себя чувствует. Он также пообещал выйти к СМИ позднее.

В произвольной программе Мозалев набрал 156,28 балла. Общая сумма баллов по итогам двух выступлений составляет 233,33 балла.

В настоящее время в олимпийском Пекине проходят соревнования по фигурному катанию в произвольной программе у мужчин. Лучшим среди наших после короткой программы стал 18-летний Евгений Семененко. Он занимал седьмое место.