Российскую фигуристку Валиеву не отстранили от личных соревнований на Олимпиаде в Пекине

В среду портал Inside the Games предположил, что причиной задержки церемонии награждения победителей и призеров в командных соревнованиях по фигурному катанию могли стать проблемы с допинг-тестированием у Валиевой. По мнению портала, положительный допинг-тест мог быть зафиксирован перед Олимпиадой, в декабре 2021 года. Церемония награждения победителей и призеров командного турнира должна была состояться во вторник, но была перенесена. Сборная России заняла первое место.





Издание The Guardian утверждает, что вещество, обнаруженное у неназванного фигуриста, не может напрямую влиять на улучшение результатов. Inside the Games уточняет, что юридические проблемы связаны с возрастом 15-летней россиянки. По правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA), Валиева является «защищенным лицом», поскольку на момент предположительного антидопингового нарушения она не достигла 16 лет и не может быть признана виновной.