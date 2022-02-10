Сборная России переместилась на девятое место в медальном зачете Олимпиады
ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Российская команда переместилась с восьмой на девятую позицию в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине.
ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Российская команда переместилась с восьмой на девятую позицию в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине.
После победы американской сноубордистки Хлои Ким в хафпайпе сборная США завоевала вторую золотую медаль и обогнала команду России. В активе американских спортсменов стало две золотые, пять серебряных и одна бронзовая награда, они занимают шестое место в медальном зачете. Россияне завоевали две золотые, три серебряные и шесть бронзовых медалей.
Далее идут норвежцы (4−2−4), на третьей позиции располагаются представители Швеции (4−1−2). По общему числу медалей сборная России занимает первое место (11). Далее идут норвежцы и австрийцы (по 10).
Золотые медали для российской команды завоевали лыжник Александр Большунов (скиатлон) и фигуристы в командном турнире. Серебряные награды завоевали лыжники Наталья Непряева, Денис Спицов (оба — в скиатлоне) и сборная России в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина, бронзовые медали на счету лыжника Александра Терентьева (спринт), сноубордиста Виктора Уайлда (параллельный гигантский слалом), саночницы Татьяны Ивановой, фристайлистки Анастасии Смирновой (могул), шорт-трекиста Семена Елистратова и сборной по биатлону (смешанная эстафета).