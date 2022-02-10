Сборная России переместилась на девятое место в медальном зачете Олимпиады

После победы американской сноубордистки Хлои Ким в хафпайпе сборная США завоевала вторую золотую медаль и обогнала команду России. В активе американских спортсменов стало две золотые, пять серебряных и одна бронзовая награда, они занимают шестое место в медальном зачете. Россияне завоевали две золотые, три серебряные и шесть бронзовых медалей.

Первое место в медальном зачете занимает команда Германии (5−3−0).

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Далее идут норвежцы (4−2−4), на третьей позиции располагаются представители Швеции (4−1−2). По общему числу медалей сборная России занимает первое место (11). Далее идут норвежцы и австрийцы (по 10).